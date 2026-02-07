桃色詐局2／詐團手法進化！結合交友、應召與投資 瞄準「共同興趣」降戒心

在完成各式客製化年齡與部分選擇後，網站最終會跳出一個Line帳號正妹，表示您已獲得與正妹聊天的機會。（圖／翻攝自本案網站）

北市大安區一名80歲的老翁，因點入裸露圖片，以為獲得與美女聊天機會，加入網站會員儲值，慘遭詐952萬餘元。有別於過往常見之假交友投資詐騙，或是傳統的援交詐騙購買點數、裸聊後拍下裸照要脅給付款項等方式，警方發現，隨著政府強力宣導詐騙型態，詐團不斷推陳出新，與過往單一股票投資等詐騙方式，現今多以複合式，如交友、興趣等方式，等民眾放下戒備，趁機拋出「投資項目」，引誘民眾上鉤。

在客製化的最後，除了所謂的會員可以選擇外，還有附上剪影的神秘人妻選項。（圖／翻攝自本案網站）

北市大安區老翁短短一個半月遭詐952萬元，全因點進裸露圖片獲得和美女聊天機會，從年齡喜好到部位大小選擇，一步步將老翁導向不明Line帳號，帳號內的「美女」每日向老翁問好，要老翁成為網站會員，儲值成VIP，強調儲值費用可隨時退還，等到時機成熟後再引入「投資標的」，讓老翁因此損失大筆存款。

然而類似手法卻不只一件，北市也有一名男子同樣因點入裸露圖片，獲得和美女聊天機會後，儲值成為該網站VIP會員，但對方客服卻主動向男子表示，因他是VIP會員，因此網站也給出特殊福利，只要儲值一定金額就可獲得20%至30%的返利，如5000元就可獲得6000元返利，全是因網站「廣告流量點擊獲利」，但網站不想只有自己賺錢，想將獲利分享給網站會員，男子事後也真的收到6000元的金額，讓他因此降低戒心，開始加碼投資，卻遲遲未收到款項，才驚覺遭詐。

有資深員警指出，隨著政府不斷宣導詐騙手法與方式，詐團的詐騙手法也不斷再進化，從過往常見高財損的投資詐騙，主打股市名人，「入群老師帶你飛」，逐漸演變成假交友詐騙，表面是交友，卻是放長線釣大魚，等到雙方開始有一定信任感後，便開始詢問有沒有興趣投資項目，最終導向投資詐騙，導致民眾受騙上當。

台北市警察局長林炎田上任後強調，打詐為警方重點工作，將持續強化宣導、防治與打擊作為，更新識詐宣導重點。（圖／黃耀徵攝）

而現今詐團疑似發現民眾戒心升高後，為讓民眾降低戒心，疑似長期潛伏在各地方性或興趣同好社團內，如，各地「我是XX人」，或是同為愛貓、愛狗、運動健身等社團內，從而創辦社群群聊，引誘各式民眾加入，先是假意開啟話題，等到時機成熟後便開始張貼投資訊息，就等民眾上鉤。

據悉，詐團利用民眾的熟悉感與共同興趣喜好，精準抓住民眾的「共同點」，而這樣的前置行騙釣魚時間甚至短到僅有1個禮拜，「他們不在乎是誰來點投資連結，反正會點的人就是會點，那這些人都是他的目標對象。」。

對此，台北市政府警局長林炎田表示，打擊詐欺犯罪為警方重點工作，將持續強化宣導、防制、打擊三項作為：更新識詐宣導重點、深化機關與業者協作阻斷金流、強力追緝涉案集團，全面壓制詐團犯罪空間，讓詐欺集團「騙不了、領不到、跑不掉」。

