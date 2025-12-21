桃花來敲門？宇宙人小玉靠ChatGPT算姻緣 靈魂伴侶「現身時間」全說了

宇宙人小巨蛋演唱會20日圓滿落幕。劉耀勻攝

金曲樂團宇宙人的台北小巨蛋演唱會昨（20日）圓滿落幕，萬名歌迷盡興而歸，整場演出從開場到安可氣氛一路沸騰。尾聲，宇宙人無預警拋出震撼彈，宣布第006號全新專輯將於明年推出，瞬間引爆全場尖叫。

第四度站上台北小巨蛋，宇宙人此次開唱舞台製作全面升級，氣勢磅礡也藏入許多溫暖細膩的橋段。演唱〈往前〉時，螢幕播放團員赴日本錄音期間拍攝的畫面，讓三人直呼差點在台上落淚。隨後他們親自揭曉好消息，表示第006號專輯正是於日本完成同步類比錄音，將帶來與以往截然不同的音樂樣貌。

宇宙人小巨蛋演唱會20日圓滿落幕。劉耀勻攝

會後慶功聊到請來影后李心潔擔任嘉賓。阿奎坦言，能與心目中的「女神」同台合聲宛如夢想成真，團員們更為此做足功課，研究不同版本的〈愛錯〉，並為她量身打造專屬音樂編排。阿奎也不吝讚美李心潔的眼神與笑容，「就像太陽一樣」，言語中充滿崇拜之情。

提到小玉即將迎來40歲生日，阿奎特別祝福他早日覓得靈魂伴侶，小玉幽默透露曾利用ChatGPT進行預測，結果顯示對象將於2026年下半年出現，小玉開出「希望對方能懂他的工作內容」條件，但他認為能遇到這樣的人其實不容易，目前先專注於工作，加上明年將推出新專輯，擔心沒時間發展感情。

