桃花太旺出事了！夏宇禾吻上富三代人夫認「喝酒失控」 錯就是錯發聲道歉

以八點檔《風水世家》走紅的女星夏宇禾，前年與GINO（蔡東威）結束6年戀情後，緋聞連環爆！先是今年4月被拍到與李聖傑互動親暱，今（24日）又被爆出與已婚的富三代擁抱、接吻。夏宇禾今沉默一上午後，終於在IG發聲。

夏宇禾在IG限動以黑底白字，首先道歉地說：「浪費社會新聞和版面我很抱歉，錯就是錯，我會好好檢討。自己的行為，因為喝酒造成的錯誤，我對家人和社會大眾覺得很抱歉。」

她也解釋與互動親暱的人夫關係，強調當天因為她喝多了，「導致自己的行為與分寸不當，我對所有因為這件事受到傷 害的人都非常地抱歉。」強調會深刻反省，也對對方沒有特殊想法。

夏宇禾也再次表示，「我一直以來都尊重婚姻與家庭的價值，未來也會更加謹慎自律，避免再發生任何讓大家擔心或誤解的情況。謝謝大家的關心。」

夏宇禾長相甜美、身材火辣，異性緣超好，今年32歲的她，曾與大她13歲的GINO交往6年，只是兩人對婚姻沒共識而分手。但分手後的她依舊桃花不斷，除了今年被拍到與大20歲的李聖傑在街頭又親又抱，今又被爆出在私人招待所前與人夫互動親密。為此特別發文致歉。

