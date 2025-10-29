桃花彩節、南方澳鯖魚節 11/1迎賓

桃園花彩節十一月一日揭幕，首創七大巨型「帽子歌后」主題裝置吸睛。（農業局提供）

記者陳華興、張正量、林坤瑋／綜合報導

「二０二五桃園花彩節─花彩飛揚」十一月一至九日在大溪月眉休閒農業區登場；「南方澳鯖魚節」則於十一月一、二日在南方澳第三漁港舉行。宜蘭縣政府也宣布，南澳鄉碧候溫泉十一月一日重新開園。

桃園花彩節十一月一日揭幕，首創七大巨型「帽子歌后」主題裝置。（桃園市農業局提供）

大溪是已故歌手鳳飛飛的故鄉。今年桃園花彩節設置七座以「帽子歌后」意象打造的裝置藝術，展區以「帽子」及「金曲」為設計元素，邀長榮交響樂團演出，讓市民在花海中體驗「花樂共融、花彩飛揚」的浪漫氛圍。歌手許富凱二十九日於記者會獻唱鳳飛飛經典組曲，並與市長張善政一同為花彩節揭開序幕。

宜蘭年度海洋盛事「南方澳鯖魚節」今年以主題「從鯖開始，讓海更鯖」，串聯海洋保育、漁村文化與永續漁業，邀全民一起走進港町、親海識魚。規劃四大主題區、超過十六項親子活動，包括「港町海味市集」、「海上鋼鐵人秀」、「鯖舟競速」、「魚丸ＤＩＹ」等。開幕儀式由「海上鋼鐵人」飛人升空揭幕，啟動「鯖海光影儀式」，以海巡艦鳴笛與漁船聲響揭開序曲。

另外，去年暑假因凱米、康芮颱風接連來襲，造成南澳碧候溫泉聯外道路、園區邊坡受損暫時封園，歷經十三個月復建，如今安全檢查全數完成，十一月一日重新開園。