桃花旺已脫單？ 吳速玲親揭真相 控「他」戀愛腦

吳速玲去年6月被會算命的好友預測，她將於11月出現新桃花，令人好奇她離婚後單身3年多的感情現況。她今（9日）出席百貨公司電商首家實體概念店開幕記者會，忍不住抱怨：「很不準！超不準！我一直亂猜想是誰，結果都不是！」

她坦言目前仍是單身，雖然身邊好友都會幫忙介紹，但就是沒有來電的感覺，她也直言自己完全沒有再婚的念頭，「我也不想委屈自己，目前真的沒有對眼的人」。

另一半條件？吳速玲說，一定要合得來、有共同話題，「很多朋友都推薦弟弟，所以我有往下修，像我現在46歲，對方36歲到56歲都可以，26歲就不行了啦，會沒辦法溝通」。

談起戀愛話題，吳速玲爆料17歲兒子Joe是個戀愛腦，「他很！誇！張！我現在很體會『兒子交女友就是別人的』這句話，我有時候真的白眼翻到後腦勺」。

她笑言，Joe的女友是韓國人，幾乎每個月都會慶祝紀念日，「還有一次是要慶祝100天，他說那天不能催他睡覺，因為他們要講電話聊天超過12點」，語氣略顯無奈。

至於15歲的女兒Grace，吳速玲表示女兒學藝術，多把重心放在自己身上，「她是一個很特別的女孩子，不喜歡被關注，個性也很ㄍㄧㄥ。她晚交男友也很好，因為她很黏我，我已經讓出去一個（兒子）了」。她說，自己已經有跟小孩們說過，這世界很大，應該多出去看看，如果想結婚，最少要等26歲抑或是經濟穩定再來思考。

