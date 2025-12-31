桃論｜高民調下的隱憂 張善政連任路決戰「交通陣痛」

《桃園電子報》在網路進行張善政3周年施政滿意度民調。(圖/桃報資料照)

桃園市長張善政度過就職3周年，《桃園電子報》先前在網路進行張善政3周年施政滿意度民調，對於整體施政，認為非常滿意和還算滿意共66%、非常不滿意和不太滿意共31.4%，最後民調問卷支持張善政連任6成1、不支持連任2成4，網路民調結果固然看法見仁見智，無可厚非也是一種「民意的反映」。

張善政3年的整體施政滿意度，非常滿意和還算滿意約6成6、非常不滿意和不太滿意約3成1。(圖/編輯部製)

根據這次民調，張善政在桃園執政3周年的施政成績單，參與民調網友給予較高的正面支持度，與至今撲朔的民進黨桃園市長人選相比，高支持度將助漲張善政尋求連任底氣，面對2026市長選戰，民調或可作為張善政團隊今後施政參考、或是民進黨桃園市長參選人挑戰參考。

在9項概括問卷項目，網友最滿意的是「市政重大建設與公共工程」。(圖/編輯部製)

從民調問卷統計（請參見《桃園電子報》），對張善政3年的整體施政滿意度，非常滿意（52.4%）和還算滿意（13.6%）約6成6，非常不滿意（16.6%）和不太滿意（14.8%）約3成1，在9項概括問卷項目，網友答覆最滿意的是「市政重大建設與公共工程（21.5%）」、最不滿意的是「交通與運輸服務（18%）」，顯示重大建設與公共工程推進受到肯定，但所衍生的交通運輸影響為民困擾，兩者「成也蕭何、敗也蕭何」。

最不滿意的施政項目統計，網友答覆最不滿意的是「交通與運輸服務」。(圖/編輯部製)

其中比較弔詭是問卷最滿意與最不滿意的施政項目統計，無意見比率竟分別高達32.50%與46.80%，似乎抱持「觀望」者多，若真如此，形同2026選舉變數。不過問卷最後詢問「是否支持張善政連任」？參與民調的網友，支持連任者61.7%、不支持連任者24%，視未來施政表現再決定10.9%、無意見3.2%，張善政具現任優勢，在民進黨桃園市長人選確定前，這次民調問卷結果，無異與其他民調結果若合符節。

參與民調的網友支持張善政連任者61.7%、不支持連任者24%。(圖/編輯部製)

開南大學資訊傳播學系助理教授趙哲聖表示，這份民調揭示桃園在都市轉型期的重要特徵，面對桃園人口增長的城市紅利，尤對交通基礎設施的期望值極高，民調預警「高滿意度」與「交通不滿意」並存，現任市長施政3周年維持6成以上滿意度，顯示張市府的技術官僚形象跨越政治極化，形成「廣域共識」。

趙哲聖認為，其中3成在桃工作或就業的非桃園人參與意見具學術指標意義，代表張善政主政形象產生「品牌溢出效應（Spillover Effect）」，增加全國能見度，強化桃園市民的城市光榮感，意味市民對市長個人形象的肯定，但對都市成長帶來的負效果仍待努力解決，未來一年施政將是選舉關鍵。