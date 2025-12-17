桃警刑事鑑識實驗室通過13項ISO認證 獲司法體系高度肯定

桃園市長張善政。圖：市府提供

桃園市長張善政今（17）日上午主持市政會議，聽取警察局「優化鑑識量能．守護治安」專題報告。張善政表示，桃市刑事鑑識實驗室在警察辦案中扮演非常重要的角色，市府將持續提升相關設備建置與人員訓練，優化鑑識專業與量能，以科技鑑識強化桃園治安治理。

桃園市警察局「優化鑑識量能．守護治安」專題報告。圖：市府提供

副市長蘇俊賓表示，毒品鑑識的即時性對於青少年案件及重大毒品案件相當重要，警察局已具備自主鑑定量能，並能掌握鑑驗時效，對第一線案件偵辦確實有所助益。

副市長王明鉅表示，市府投入經費採購自動指紋比對系統，相較過去人工比對方式，有效節省人力與時間，後續也請警察局持續盤點設備使用情形及實際效益，讓相關投資成果能更清楚呈現。

警察局刑事鑑識中心主任何俊哲指出，桃市刑事鑑識實驗室在DNA鑑定量能方面，鑑定件數由去（113）年的1003件提升至今年目前的1225件，有效檢體比中率提升至48.37%，鑑驗天數縮短至37天，並於114年榮獲國家警光獎團體組綜合規劃類優等獎。化學鑑識方面，化學實驗室通過19項認證品項並新增4項能力試驗，鑑驗案件數由316件提升至768件，毒品檢出率提升至93.2%，另於依托咪酯煙彈專案中達76.6%檢出率，並率先全國檢出新成分丁托咪酯，已於今年8月25日列為第二級毒品。在指紋鑑識方面，比中率提升至68.13%，自103年起累計自願建檔6568件，占全國15.26%，居六都之冠。

警察局表示，市府近年完成刑事鑑識實驗室建置，整體規劃結合人員專業訓練、先進設備導入及品質管理制度，逐步建構完整鑑識作業體系，有效提升刑事鑑識專業能量與作業效率。鑑識中心已通過ISO 17025國際認證，累計13項鑑定項目，認證成果獲桃園、台北、士林、彰化、高雄及屏東等6個地方檢察署肯定，列為囑託鑑定機關，顯示鑑識品質與公信力獲司法體系高度信賴，為桃市治安維護及案件偵辦提供穩定、專業的鑑識支援。

