桃警加強火車站維安巡守建功 盤查揪出2名失聯移工
【記者張沛森／桃園報導】桃園警分局加強桃園火車站周邊維安巡守建功，日前盤檢2名疑似酒醉的移工時，2人始終未能出示身分證件，還一度想要落跑，經警方制伏後查出2人均為失聯移工，已移送桃園市專勤隊收容。
桃園警分局表示，大樹派出所警員陳信豪及廖恩誠日前執行桃園火車站周邊維安巡守時，發現2名疑似酒醉的移工，乃趨前盤查，其中阮姓移工（46歲、越南籍、失聯二年）一言不發拒絕回答，另一名陳姓移工「23歲、越南籍、失聯一年」則不斷打手機向朋友求援。
2員見2人無法出示身分證件、準備依警察職權行使法將他們帶返所內查證身分時，阮男突然甩手推開警員想落跑，當場就警員一把揪住壓制在地；而陳男情緒失控暴跳如雷，經呼叫支援將兩人帶返所內，經查證2人均為失聯移工，已移送桃園市專勤隊收容。
更多壹蘋新聞網報導
A-Lin「中正路52號」是初戀地 他成「唯一受災戶」急發聲
直擊｜蔡依林慶功被問「加場」掏真心話 坐高爾夫球車趕場！超萌模樣曝光
圖多｜HAPPY NEW YEAR！各國跨年集錦 祈願更美好的2026！
其他人也在看
降低關稅衝擊 勞動部發錢了！
為因應美國對等關稅政策及國際經貿情勢變化，協助實施減班休息的勞工在工時調整期間穩定生活、持續精進專業技能，勞動部持續推動「減班休息勞工再充電計畫」（以下簡稱再充電計畫）。配合 115 年度最低工資調整為每月 2 萬 9,500 元、每小時 196 元，勞動部同步調整再充電計畫訓練津貼相關規定，以更貼近減班休息所致之實際薪資減損情形，周延照顧勞工需求。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 1
不滿美國活逮馬杜洛？習近平：單邊霸凌行徑衝擊國際秩序
美國總統川普派兵轟炸委內瑞拉，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子。中國國家主席習近平今（5）日接見赴中訪問的愛爾蘭總理馬丁時發表談話，他說，當今世界變亂交織，單邊霸凌行徑嚴重衝擊國際秩序，各國都應尊重他國人民自主選擇的道路，遵守國際法及聯合國憲章宗旨和原則。三立新聞網 setn.com ・ 11 分鐘前 ・ 1
藍白超怕習近平？牽涉中共「3大立院議案」皆封殺、延宕
本屆國會藍白以多數席次輾壓民進黨，除了強行修惡「憲訴法」、「財劃法」及反年改等一系列爭議法案外，更在近一年來面對中國相關譴責案時，以杯葛、封殺、延宕的手段阻礙立院民進黨團。回顧前年9月迄今，面對民進黨所提反對北京扭曲詮釋聯大第二七五八號決議、譴責中共跨境鎮壓惡行及譴責中國軍演等議案，皆遭藍白封殺，或自由時報 ・ 1 天前 ・ 2
陳文茜跨年夜同框郝龍斌、胡志強 昔遭提醒「僅剩半年命」
資深媒體人陳文茜2024年被診斷出罹患黑色素癌4期，積極接受治療的過程，也不時透過社群分享心境與抗癌經驗，如今她順利撐過2025年，身體狀態還逐漸好轉，對此，她特地在2025年底與好友胡志強夫婦、郝龍斌同框，更為3人彈琴伴奏。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 20
新／15縣市低溫特報 明天凌晨至上午恐跌破10度
新／15縣市低溫特報 明天凌晨至上午恐跌破10度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
內政部挺婚育家庭1月起租金補貼加碼、優先入住社宅
內政部為創造友善青年婚育之環境及務實面對少子化國安議題，特提出「青年婚育租屋協助支持專案」，自一一五年一月起，針對婚育家庭提供租金補貼金額加碼與資格放寬、優先入住社會住宅及增加補助項目等措施，以具體行動支持婚育家庭。內政部表示，自今年一月起，三百億元租金補貼正式受理「加碼補」申請。只要是結婚登記二年內的新婚家庭，租金補貼直接加碼五十%；每多生一胎再加碼補貼五十%，無加碼上限，惟不得超過實際租約金額。另在申請資格部分，針對婚育族群所得標準，每人每月平均所得從最低生活費三倍放寬至三．五倍，以營造婚育友善環境。內政部補充，中央目前已將既有社會住宅資源、包租代管及租金補貼三大居住政策結合婚育宅概念，提供婚育族群、新婚及育兒家庭更多支持，鼓勵年輕朋友敢婚、願生與樂養。中央於一一四年 ...台灣新生報 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
大陸20歲女網紅流浪柬埔寨 騙家人「在浙江上班」慘狀曝光
（國際中心／綜合報導）大陸一名20歲福建吳姓女網紅，近日被拍到流落柬埔寨西哈努克市街頭，滿臉憔悴、蓬頭垢面，左 […]引新聞 ・ 5 小時前 ・ 60
30歲OL「只做1事」！3個月後脂肪肝全消失 醫揭密：不是運動
飲食不正常、缺乏運動都可能造成脂肪肝。胃腸肝膽科醫師錢政弘分享，一名30多歲上班族工作繁忙、平時沒有時間運動，原本罹患輕度脂肪肝，但經過3個月飲食調整後，脂肪肝全消失，主要是她早餐不再吃麵包，而是選擇水煮蛋、黑咖啡、蒸地瓜、香蕉。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 4
問到彈劾賴清德 婦人一句話讓主持人愣住了...
國民黨及民眾黨立委於立法院通過彈劾總統賴清德案，並要求賴清德赴立法院進行報告。與此同時，網路上發起的「彈劾賴清德連署平台」，第一階段連署人數已突破817萬，《高級酸新聞台》於台北市進行街頭訪問，發現民眾對於彈劾案看法呈現分歧。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 295
80歲嬤拎便當…走斑馬線「遭撞斷雙腿、骨盆裂」命危！肇事者嗆1句
一個快速過彎，老人家騰空重摔！高雄鳳山區博愛路、鳳松路口，昨（4）日下午15時許，一名80歲葉姓阿嬤走在斑馬線上，慘遭49歲洪姓男子開車過彎撞飛，造成雙腳骨折、骨盆裂開、腦部積血命危。洪男肇事後不斷辯駁：「是婦人沒有走在斑馬線上」，但監視器會說話。據悉，葉嬤家境不好，後續醫療家屬只能聽天由命，事發當時手拎便當，內心肯定惦記著誰。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 54
委內瑞拉「中國製雷達」毀滅性癱瘓！他曝1關鍵酸爆：中國恐成最大贏家
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。網紅鬼才阿水就開酸「中國恐成最大贏家」，直言「畢竟中國品質，還能賣到如此高價，它不是贏家，誰是贏家」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 103
WBC》台灣經典賽從未贏過韓國！ 韓媒警戒：長假休不到一半
2026年世界棒球經典賽（WBC)即將在2個月後開打，韓國媒體《Xports News》近期關注台灣狀況，並且注意到，中華隊不惜犧牲年假，只放4天，勢必要瞄準8強，讓韓國隊備感威脅。TSNA ・ 2 天前 ・ 28
變天倒數！挑戰「入冬首波寒流」 估跌破5度時間曝
今(5)日冷空氣續減弱，白天晴朗舒適，氣象專家吳德榮指出，下午北台雲量漸增，傍晚起至明(6日)晨北部、東半部轉有局部短暫雨，明上午起「強冷空氣」南下，氣溫逐漸下降，有機會成為入冬以來首波「寒流」。中天新聞網 ・ 59 分鐘前 ・ 2
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 10
美軍空襲委內瑞拉！川普點名「這2國」：最好小心點
國際中心／李明融報導美國總統川普（Donald Trump）3日發文證實，美國成功對委內瑞拉發動大規模打擊，委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，兩人已被押回美國接受司法審判。川普在記者會接著警告哥倫比亞總統「最好小心點」，另外也暗指古巴可能也會面臨美方更強的施壓。民視 ・ 1 天前 ・ 79
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 6
24歲女大學生檢出胃癌末期 曝連2年都吃「這食物」醫曝還有4個隱藏殺手
24歲大學剛畢業的女生感覺胃部不適，就醫檢查就已經是胃癌末期，她回想畢業前至少有2年的時間，天天都吃校門口燒烤攤上買「串串香」，又香又辣讓她吃得很過癮，很可能因此種下癌因。醫師提醒，不只燒烤，菸、酒以健康2.0 ・ 1 天前 ・ 56
投78球撿78次帽子！大學投手帽子狂掉球評憂心、網卻讚：茂野吾郎來了
體育中心／黃崇超報導114學年度UBL大專棒球聯賽近日進行公開組一級男子組複賽，上週六（3日）在嘉義市棒球場南華大學以6比5險勝國立體大，其中先發投手楊博巽主投4.2局失掉3分，最終順利拿下勝投，而他這場球賽每投1球必掉帽子，網友算這場楊博巽總共投了78球、撿了78次帽子，球評過程中憂心他的體力會受影響，但影片放上社群，多數網友卻以動漫情節大讚：「這不就茂野吾郎嗎？」FTV Sports ・ 5 小時前 ・ 34
雪隧開到97還被逼車！車主氣炸畫面曝 警揭「1關鍵」下場恐噴6000元
雪山隧道車流繁忙，行車安全再度引發討論。近日有駕駛行經雪隧時，明明車速已接近速限上緣，卻仍遭後方車輛緊貼不放，讓他一路備感壓力，直呼「這樣真的很危險」，相關畫面曝光後，也在網路掀起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 26
記憶體還在飆！他買錯大廠嘆「2支倒退嚕」 股市老手點破：消費性電子景氣差
台股週五（2日）加權指數終場大漲386.21點，以29349.81點作收，再創歷史新高，買到台積電、記憶體飆股的投資人樂壞了，但也有人笑不出來。一名網友就秀出自己2檔高價電子股，而且還是知名大廠，苦嘆「還在倒退嚕」，帳面賠了近2成。貼文一出，眾人一看標的是瑞昱和聯詠後，紛紛表示「消費性電子景氣就很差」、「誰叫你跟趨勢對幹」、「人生錯過AI是一件遺憾的事」。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前 ・ 11