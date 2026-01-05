桃警加強火車站維安巡守建功 盤查揪出2名失聯移工

【記者張沛森／桃園報導】桃園警分局加強桃園火車站周邊維安巡守建功，日前盤檢2名疑似酒醉的移工時，2人始終未能出示身分證件，還一度想要落跑，經警方制伏後查出2人均為失聯移工，已移送桃園市專勤隊收容。

桃園警分局表示，大樹派出所警員陳信豪及廖恩誠日前執行桃園火車站周邊維安巡守時，發現2名疑似酒醉的移工，乃趨前盤查，其中阮姓移工（46歲、越南籍、失聯二年）一言不發拒絕回答，另一名陳姓移工「23歲、越南籍、失聯一年」則不斷打手機向朋友求援。

2員見2人無法出示身分證件、準備依警察職權行使法將他們帶返所內查證身分時，阮男突然甩手推開警員想落跑，當場就警員一把揪住壓制在地；而陳男情緒失控暴跳如雷，經呼叫支援將兩人帶返所內，經查證2人均為失聯移工，已移送桃園市專勤隊收容。

桃警加強火車站維安巡守。桃園警分局提供

