桃警執行「靜桃專案」展成效 守護城市安寧

桃園市推動的「靜桃計畫」於今年榮獲《天下雜誌》肯定，彰顯市府在噪音防制與城市治理創新上的卓越成果。(圖/警方提供)

桃園市政府持續透過跨縣市聯合稽查，嚴格遏止改裝噪音車擾民。統計截至今(114)年11月底，桃園市交通警察大隊及各分局已依《道路交通管理處罰條例》第16條裁處約1300件（改裝排氣管，未依規定向監理機關申報登記），展現執法決心。為強化制度嚇阻力，桃園市副市長蘇俊賓於112年倡議推動的修法已三讀通過，未來針對非法改裝排氣管，噪音管制法規定將處以最高額加倍罰鍰並新增吊扣牌照等重罰規定。

桃園市政府持續透過聯合稽查，嚴格遏止改裝噪音車擾民。(圖/警方提供)

警方表示，除了法規與裁罰，市府亦透過「環警聯合執法稽查」機制，加強巡邏與攔查，強化取締改裝噪音車可能衍生的公共危險行為，共同維護社會安寧。在制度與多元管制措施並行下，桃園市推動的「靜桃計畫」於今年榮獲《天下雜誌》及《國家永續獎》雙重肯定，彰顯市府在噪音防制與城市治理創新上的卓越成果。

桃園環警聯合執行「靜桃專案」，陳情案件有效減少。(圖/警方提供)

交通警察大隊長李維振表示，「靜桃專案」鎖定改裝排氣管、噪音超標、無照駕駛及危險駕駛等違規行為，透過定期辦理聯合稽查及深夜蒐證，針對桃市各行政區等改裝車輛經常聚集、易發生競速與危險駕駛的熱點路段，結合各分局警力實施區域聯防，加強巡邏與路檢稽查，如果構成公共危險罪要件者，將於調查蒐證後依照刑法上公共危險罪移送地檢署偵辦，以遏止危險駕車歪風。

為有效遏止改裝噪音車輛影響市民生活安寧，桃警結合取締酒後駕車、防制危險駕駛等勤務，於深夜22時至翌日6時加強查察改裝噪音車輛，並函報環保局通知車輛到檢。經統計桃市今年1至11月已辦理183場次環警監聯合稽查勤務，桃警協同環保局攔檢2037件疑似改裝噪音車輛、環保局檢測噪音超標而當場裁罰計970件；另警政蒐證通報部分，桃園警方已通報噪音車輛計2468件，經環保局審核通過召回車輛辦理檢驗計1216件，由環保局逕予裁罰計423件。