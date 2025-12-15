桃警少年隊直搗毒窟，破獲毒品咖啡包分裝場。





為淨化青少年成長環境，阻斷毒品流入校園，桃警少年隊針對施用毒品案件溯源追查，經警方長期佈線蒐證，於於114年12月10日持臺灣桃園地方法院核發之搜索票執行搜索，當場查獲簡姓犯嫌。少年隊與蘆竹分局強力執行「雷霆除暴」專案，是本局繼上週破獲「彩虹菸」製造工廠後，再次破獲製毒工廠，本案將依違反毒品危害防制條例移送臺灣桃園地方檢察署偵辦。

本次行動共查扣第三級毒品咖啡包共計385包、第三級毒品彩虹菸27包以及封口機、電子磅秤、分裝袋、原物料等證物，粗估這些成品、半成品市價約新臺幣300萬元，還好及時破獲，沒有流入市面。警方發現，該名犯嫌為吸引年輕人目光或躲避警方查緝，特意將毒品包裝偽裝成市面食物外包裝或新潮包裝，若青少年不慎誤食，恐嚴重危害身心健康。

廣告 廣告

桃警少年隊直搗毒窟，破獲毒品咖啡包分裝場。

少年隊隊長戴賢表示，日前本市某國中學生疑似施用喪屍煙彈電子菸產品，本隊獲報後依法啟動調查，並將器具、煙彈及學生尿液送鑑驗公司均呈現陰性反應，後續將函請衛生局及教育局處置；另外新興毒品咖啡包對青少年腦部及中樞神經系統有極大的殺傷力，警方將持續針對毒品源頭進行「溯源刨根」。

在此呼籲，家長應多關心子女交友及生活狀況，若發現孩子持有來路不明的沖泡飲品或身上有異味，應提高警覺。同時告誡青少年朋友，切勿因同儕慫恿或一時好奇而嘗試毒品，切勿以身試法，自毀前程。

※【台灣好新聞】提醒您：

少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。

※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)

※ 安心專線：1925(依舊愛我)

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

更多新聞推薦

● 大罷免失敗就翻桌！ 邱毅轟賴清德「大賴皮」用行政權癱瘓國會