桃警強化事故會勘 全力降低傷亡人數
近來有民眾反映在交岔路口常聚集一群人，手拿PDA對著路口標誌及設施比劃，好像在抓寶，細問才知道是警察局防制事故現場會勘；桃園市政府警察局為防制交通事故發生，針對每件死亡車禍即時辦理現地會勘、研析肇事因素與後續工程改善及反制，惟考量受傷較嚴重之交通事故，亦可能造成死亡之風險，爰以行政協助之方式，請消防局提供救護檢傷分級資訊，由交通警察大隊交叉比對後比照死亡事故辦理會勘。
114年1月至9月30日止計篩選48路段(115處)由所轄分局邀集路權單位、專家學者…等辦理現地會勘，自114年9月起試辦半年，第一期已全數完成會勘，建議改善交通工程設施計48項，透過交通工程改善降低事故；另交通部公布本市114年1至8月發生交通事故30日內全般死亡人數計149人，較去年同期減少43人(-22.4%)；其中行人死亡人數計22人，減少9人(-29.0%)；酒駕死亡人數計9人，減少5人(-35.7%)，降低事故比率均為六都第一。
交通警察大隊大隊長李維振表示，未來將持續透過會勘機制，聚焦多元數據分析，包含事故類型分析、標線號誌檢討，並納入基層觀察與專家建議，提出精進措施，如標線重繪、調整專用車道、增設行人庇護島、標線型綠舖人行道及強化科技執法等，透過滾動式檢討與即時調整，全面提升桃園市道路交通安全，共創安全友善的用路環境。
大隊長李維振也特別呼籲，時序已經入冬，天氣亦逐漸轉涼，民眾食用燒酒雞、薑母鴨、羊肉爐等含有酒精食物機會增加，無形中酒後駕車機率提高不少，提醒駕駛人切勿酒後駕車:「開車不喝酒、喝酒找代駕」，民眾若飲酒應選擇代駕或搭乘大眾運輸，千萬不要心存僥倖，本局將持續強力執法，嚴懲超速、酒駕、闖紅燈、未停讓行人等違規行為，捍衛用路人安全，本月份更針對車不停讓、行人違規及無照駕駛等重大違規加強執法，希望民眾勿以身試法，時時注意路況，保護自己也保護他人。
更多新聞推薦
其他人也在看
防制人口販運繪畫比賽頒獎 青少年以畫筆詮釋人權與尊嚴
桃園市政府警察局為提升社會大眾對人口販運議題的認識，並推廣尊重人權與保護弱勢的觀念，特舉辦「防制人口販運繪畫比賽」，邀請全國國小四年級以上至高中學生，以「身體非商品、尊嚴不容剝」為主題，用創意畫筆描繪剝削的陷阱及正義的伸張。 頒獎典禮於今(15)日在桃園市政府警察局大禮堂舉行，由局長廖桃園電子報 ・ 15 小時前
運河再見魚屍 議員質疑汙水釀禍
記者林雪娟／台南報導 台南運河再度出現魚屍漂浮景象，議員李啟維質疑是否因颱風來襲所致…中華日報 ・ 1 天前
大愛福利社區大樓啟用 受災居民12月入住
去年0403花蓮強震，造成20人罹難、上千人受傷，多棟建築結構受損或傾倒。為了安置無家可歸的居民，慈濟基金會和花蓮縣政府，去年6月簽屬合作意向書，在花蓮市信義國小後方，援建大愛福利社區大樓，去年9...大愛電視 ・ 12 小時前
嚴重藥物引過敏 罕疾致死率3至5成
用藥副作用，是醫師患者、都特別留意的一塊，雖然開藥時就會避免，但使用藥品之後，還是要觀察自己身體有沒有異狀。因為有一種、嚴重藥物過敏反應引起的疾病、叫做史蒂文強生症候群，台灣發生率和國際相比偏高，...大愛電視 ・ 1 天前
新竹攻城獅多點開花9人有得分紀錄！17分差痛宰中信特攻主場開門紅
新竹御嵿攻城獅今於新竹縣體育館展開新賽季主場開幕戰，迎戰新北中信特攻，本場比賽共吸引5,532位獅紫軍入場，今日攻城獅一開賽多點開花共九人有得分紀錄，帶著雙位數領先進入下半場。末節雖特攻將分差追近至個位數，但攻城獅靠著曾柏喻連續命中中距離跳投拉開比分，終場攻城獅以102：85擊敗新北中信特攻，拿下近期二連勝。攻城獅將於明日下午兩點三十分持續於主場迎戰高雄全家海神。太報 ・ 11 小時前
薑母鴨吃錯恐成「增重陷阱」 營養師：掌握5招不發胖！
生活中心／林依蓉報導隨著天氣轉涼，薑母鴨成為民眾進補暖身的首選。然而，薑母鴨的總熱量往往因高湯、米酒、沾醬累積，恐輕鬆突破千大卡，民眾若未注意攝取份量，一不小心就會造成體重快速飆升。對此營養師李宜樺在臉書分享薑母鴨「5招不踩雷」吃法，教戰民眾如何享受美味又能兼顧健康。民視健康長照網 ・ 16 小時前
花市代表隊縣運獎牌數暫居冠 魏嘉彥勉選手再創佳績
114年花蓮縣全縣暨社區全民聯合運動會，十五日上午在小巨蛋運動場盛大舉行開幕典禮，由花蓮縣長徐榛蔚主持。花蓮市代表隊由主任秘書翁美華率隊出席，市長魏嘉彥也在台上向進場的花蓮市選手揮手致意，並給予熱情鼓勵。花蓮縣運各項賽事於十一月初陸續登場，截至目前為止，花蓮市代表隊已斬獲84面獎牌，包含37金、22銀、25銅，不僅表現亮眼，更暫居全縣之冠。市長魏嘉彥感謝所有指導教練、學校團隊的辛勤培訓，更感謝家長對學校運動發展的支持，讓孩子能在體育領域穩健成長。市長魏嘉彥表示，花蓮市代表隊去年在縣運大放異彩，團體與個人項目共奪下205面獎牌，今年的各項競賽已陸續進行中，獎牌數仍在不斷增加（見圖）。他期盼選手們延續氣勢、保持實力，在場上盡情發揮，為自己、為學校、也為花蓮市再添佳績，同時挑戰 ...台灣新生報 ・ 14 小時前
烘焙師圍巾被捲入機器！她遭活活勒死 顧客等不到開店急報警
希臘發生一起驚悚的意外！一名女烘焙師在做麵包時，因為戴著圍巾，圍巾不幸被攪拌麵團的機器捲入，當場勒斃身亡，警方正在詳細調查事故的確切發生原因。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
這5「筆電代工台廠」值得買？大摩點名緯創逆風突圍 11月組裝量小升、AI訂單撐場面
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導全球筆電市況仍在盤整，但摩根士丹利最新報告透露新氣象。10月NB出貨只有1,010萬台，較上月大減16%，但11月組裝量預期將回...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
生日遇劫變忌日！ 23歲騎士遭左轉車撞困車底亡
生日遇劫變忌日！ 23歲騎士遭左轉車撞困車底亡EBC東森新聞 ・ 1 天前
新店死亡車禍！機車騎士重傷不治 老翁昏迷搶救中
新北市新店區民族路15日下午，發生嚴重死亡車禍，22歲徐姓男子騎機車行經大豐國小附近路段時，與86歲劉姓老翁騎乘的腳踏車發生碰撞，造成兩人頭部重創倒地。徐男經送醫搶救仍宣告不治，劉翁也還在加護病房觀察中。中天新聞網 ・ 11 小時前
婦人不滿弄丟藥要求重領被收費 失控大鬧醫院遭逮
桃園市 / 綜合報導 桃園市龍潭區一家醫院，昨(14)日中午發生醫療暴力糾紛！一名婦人先前領藥後，不慎弄丟藥品，到醫院櫃台要求再領一份，醫院人員告知須加收費用，婦人不滿當場情緒失控，不但是大聲飆罵，還動手破壞櫃台電腦設備，脫序行徑在醫院大廳上演，引發許多民眾圍觀，警方獲報到場則依現行犯逮捕。婦人VS.醫院人員說：「看病就收幾百塊，為什麼還要再來補錢，(不要罵人喔)。」藍色上衣的婦人，怒氣沖沖不斷咆哮，對著櫃台破口大罵，醫院人員出聲制止，她卻變本加厲，手伸進櫃台內，把電腦滑鼠辦公用具，全都扯出來巨大聲響，嚇壞大廳裡的民眾，紛紛停下查看，婦人VS.醫院人員說：「(這位小姐，不要這樣)。」事發在昨(14)日中午，桃園市龍潭區一家醫院，發生醫療暴力糾紛，一名婦人先前到醫院就診，領完藥後不慎弄丟藥品，到櫃台要求再領一份，醫院人員回應，須重新支付費用，婦人不滿當場情緒失控，不只飆罵還破壞櫃台，警方獲報到場，依現行犯逮捕。民眾說：「本來是妳自己弄丟的，不是他們裡面的人不給妳，所以妳再補錢是應該的。」有民眾認為醫院的藥，不是無限量供應，婦人自己弄丟再次收費，本來就很合理沒必要動氣，甚至暴力相向。桃園市龍潭警分局聖亭派出所副所長曹培翔說：「警方當場以現行犯逮捕，並依涉嫌違反醫療法及毀損罪嫌，移送桃園地方檢察署偵辦。」不願意多繳幾百塊的藥費，但現在婦人弄壞的電腦設備，通通都得賠償，脫序行為也吃上好幾條罪嫌，都得為自己的衝動付出代價。 原始連結華視影音 ・ 12 小時前
基隆東9號碼頭貨櫃車自撞事故！車頭變形凹陷 駕駛受困
基隆東9碼頭今（15）日晚間約19時發生一起貨櫃車自撞事故，消防隊接獲通報後趕抵現場，發現男子駕駛意識清楚，但因雙腳受困車內、疑似受傷無法自行脫困。救援人員協助脫困後，將他送往基隆長庚醫院治療，事故原因仍待進一步釐清。中天新聞網 ・ 10 小時前
基隆港出意外！聯結車自撞貨櫃 駕駛一度受困
基隆港出意外！聯結車自撞貨櫃 駕駛一度受困EBC東森新聞 ・ 9 小時前
獨家／美式賣場聯名「隨星杯」遭代購瘋掃？客搶嘸氣炸
獨家／美式賣場聯名「隨星杯」遭代購瘋掃？客搶嘸氣炸EBC東森新聞 ・ 10 小時前
台北造起來！24店家改造展新貌 好店、好味、好故事
台北市推動「台北造起來」店家再造計畫，輔導傳統產業及美食餐飲轉型，經過11年努力，累計輔導219間店家，形成街廓亮點效應，產發局今（15）日在迪化街永樂廣場舉辦「台北造起來ㄈㄥ年慶」，以「一店一景．城事新生」為主題，集結今年輔導的10家再造店家與14家型店品牌，一共24家台北好店新出爐。現場除了店家自由時報 ・ 10 小時前
克羅埃西亞挺進2026世界盃 荷蘭篤定晉級德國再等等
（中央社巴黎14日綜合外電報導）克羅埃西亞今天以3比1擊敗狀態正佳的法羅群島，順利拿下2026年世界盃門票。同日，荷蘭以1比1與波蘭握手言和，幾乎確定晉級。德國以2比0擊敗盧森堡，能否出線取決於17日迎戰斯洛伐克的最後一場小組比賽。中央社 ・ 11 小時前
搭乘台南台灣好行「梅嶺線」暢遊玉井、楠西與龜丹
【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】為歡迎遊客深入體驗台南楠西及玉井地區豐富自然與人文資源魅力，臺南市政府觀互傳媒 ・ 8 小時前
光電修法 環境、農漁民、合法光電業 創造三贏
(記者蕭文彥台北報導)昨（14）立法院三讀修法通過光電三法，《環評法》、《發展觀光條例》、《地質法》修正案，針對位於地質敏感區、5公頃以上山坡地面型光電、5公頃以上水面型光電，以及累積設置面積達4...自立晚報 ・ 5 小時前
傳卡雙城論壇 陸委會：蔣市長去沒問題
（中央社記者李雅雯台北15日電）傳陸委會擬不核准上海市台辦副主任李驍東來台申請，台北市政府擔憂預定12月召開的雙城論壇恐有變數；陸委會表示，「蔣市長要帶隊去上海，目前看來不會有什麼問題」。中央社 ・ 19 小時前