桃警強化事故會勘，全力降低傷亡人數。

近來有民眾反映在交岔路口常聚集一群人，手拿PDA對著路口標誌及設施比劃，好像在抓寶，細問才知道是警察局防制事故現場會勘；桃園市政府警察局為防制交通事故發生，針對每件死亡車禍即時辦理現地會勘、研析肇事因素與後續工程改善及反制，惟考量受傷較嚴重之交通事故，亦可能造成死亡之風險，爰以行政協助之方式，請消防局提供救護檢傷分級資訊，由交通警察大隊交叉比對後比照死亡事故辦理會勘。

114年1月至9月30日止計篩選48路段(115處)由所轄分局邀集路權單位、專家學者…等辦理現地會勘，自114年9月起試辦半年，第一期已全數完成會勘，建議改善交通工程設施計48項，透過交通工程改善降低事故；另交通部公布本市114年1至8月發生交通事故30日內全般死亡人數計149人，較去年同期減少43人(-22.4%)；其中行人死亡人數計22人，減少9人(-29.0%)；酒駕死亡人數計9人，減少5人(-35.7%)，降低事故比率均為六都第一。

交通警察大隊大隊長李維振表示，未來將持續透過會勘機制，聚焦多元數據分析，包含事故類型分析、標線號誌檢討，並納入基層觀察與專家建議，提出精進措施，如標線重繪、調整專用車道、增設行人庇護島、標線型綠舖人行道及強化科技執法等，透過滾動式檢討與即時調整，全面提升桃園市道路交通安全，共創安全友善的用路環境。

大隊長李維振也特別呼籲，時序已經入冬，天氣亦逐漸轉涼，民眾食用燒酒雞、薑母鴨、羊肉爐等含有酒精食物機會增加，無形中酒後駕車機率提高不少，提醒駕駛人切勿酒後駕車:「開車不喝酒、喝酒找代駕」，民眾若飲酒應選擇代駕或搭乘大眾運輸，千萬不要心存僥倖，本局將持續強力執法，嚴懲超速、酒駕、闖紅燈、未停讓行人等違規行為，捍衛用路人安全，本月份更針對車不停讓、行人違規及無照駕駛等重大違規加強執法，希望民眾勿以身試法，時時注意路況，保護自己也保護他人。

