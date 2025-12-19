桃警攜手校園強化宣導 桃市未成年無照駕駛下降25%
為從源頭降低無照駕駛風險，桃園市警察局交通警察大隊除持續加強取締外，也同步深化校園交通安全宣導。交大於今(19)日走進市立桃園高級中學，結合該校品德教育活動辦理交通安全宣導專題演講，直接與高中生對話，聚焦「速度管理、防禦性駕駛、拒絕危駕毒駕及杜絕無照駕駛」等議題，透過貼近生活的案例，引導學生思考「自由與便利」背後，更重要的是對自己與他人生命的責任。桃園高中校長徐宗盛也特別致歡迎詞表示，交通安全不只是口號，更應該是大家要身體力行的課題，而該校教育事務基金會董事長呂朝福及家長會長協會理事長溫碧雲也共同出席，提醒參與的學生要仔細聆聽，提升自己的交通安全知能。
交大表示，警方持續強化無照駕駛防制作為，統計今(114)年1月至12月15日，全市取締無照駕駛共計2萬6172件，較去年同期2萬4899件增加1273件，成長約5%；其中未成年無照駕駛計2330件，較去年同期3110件減少780件，下降約25%，可見青少年對於無照駕駛的法規認知已明顯提升。在事故方面，無照駕駛所致A1死亡事故114年發生2件、造成3人死亡，較113年7件、8人死亡，死亡人數減少5人，降幅達62.5%，顯示防制與宣導已逐步發揮成效。
交通警察大隊大隊長李維振指出，從近年事故分析發現，青少年涉入交通事故的常見原因，包括車速過快、違規騎乘及經驗不足，尤其「一時逞快」或「跟著朋友騎」的行為，往往成為事故發生的關鍵。因此，此次特別選擇在學生尚未正式取得駕照前即進入校園宣導，希望及早建立正確交通安全觀念，避免憾事發生。
今日宣導活動以真實事故案例開場，說明車速與事故嚴重程度的直接關聯。宣導人員透過影片與數據比較指出，車速越快，反應時間越短、煞車距離越長，一旦發生狀況，往往沒有重來的機會，讓學生深刻理解「慢一點，真的差很多」，速度管理不是限制，而是最基本的自我保護。
針對青少年容易忽略的危險駕車問題，宣講中也直言，競速、改裝車輛或製造聲浪不僅不是「耍帥」，更已嚴重危及公共安全。無論是在校園周邊、夜間市區或巷弄內飆速，一旦遭查獲，除可處高額罰鍰、吊扣牌照外，情節重大者還可能涉及刑責，留下長遠影響。
在無照駕駛部分，李維振特別提醒學生，立法院最近已三讀修正通過道路交通管理處罰條例部分條文，加重無照駕駛罰則，未來無照駕駛，機車罰1.8萬至3.6萬元，汽車罰3.6萬至6萬元，並當場移置保管車輛、扣繳牌照，累犯累計期限從5年延長至10年，10年若有2次違規，第2次以最高金額開罰，第3次以上，每次按前次開罰金額再加罰1.2萬元，大型車加罰2.4萬元，累罰金額無上限，車輛所有人比照駕駛人罰鍰處罰規定。而且由於尚未具備完整交通知識與操作能力，一旦發生事故，除保險可能不予理賠外，還須面對刑責與高額賠償，後果往往由本人與家庭共同承擔。
活動中也安排互動提問環節，學生踴躍分享通學途中遇到的交通風險，如路口搶快、行人與自行車安全等問題，宣導人員即時回應並補充正確用路觀念，現場氣氛熱絡。
校方表示，透過警察以生活化、案例化方式進行宣導，有助於學生真正理解交通規則背後的用意，也提醒學生在放學、假日及未來考取駕照成為駕駛人後，都能將交通安全視為最基本的行動原則。
李維振強調，交通安全教育越早扎根，事故風險就越能降低，未來將持續結合嚴正執法、完善交通工程與分眾分齡宣導多軌並進，讓交通安全不只是口號，而是年輕世代日常生活中的自然選擇，共同打造安全、友善的交通環境。
