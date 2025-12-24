桃警數位科技戰情中心發功，迅速逮捕網路模仿犯安定民心。





桃園市政府警察局刑事警察大隊執行網路巡邏勤務時，發現民眾於網路社群平台張貼涉及隨機襲擊事件之文字內容，相關言論已足以引發不特定多數人恐慌，嚴重影響社會安定。警方立即通知該平台將貼文下架，並同步成立專案小組展開調查。

經警方檢視該名網友發文內容，提及「被診斷有反社會人格」、「心情不好就想殺人」等語，並描述有「想打扮成小丑殺人」等具體暴力想像，警方隨即循線追查，迅速鎖定劉姓男子涉有重嫌，本月23日經報請新北地方檢察署專案小組檢察官核發拘票，於12小時內成功將劉男拘提到案，展現即時應處與防範潛在危害之作為。

警方調查指出，劉男目前待業中，將持續釐清是否為其發文動機，並深入追查是否涉及其他不法行為。全案詢後依涉嫌恐嚇公眾罪移送新北地方檢察署偵辦。

警方呼籲，網路並非法外之地，民眾應理性自律，切勿於網路或社群媒體散布涉及暴力、威脅或足以引發社會大眾恐慌之言論，以免觸法。另提醒民眾，如發現網路上有恐嚇、暴力或危害公共安全之言論，請即時向警方通報，共同維護社會秩序與公共安全。





