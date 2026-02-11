桃警春節堅守崗位 確保城市治安平穩
桃園市長張善政今（11）日上午主持市政會議，聽取警察局「115年加強重要節日安全維護工作報告」專題報告後表示，春節期間首要目標就是讓市民平安過年，同時也須嚴密防範各類突發狀況；各局處務必提高警覺，一旦發生緊急事件，以最快速度、最高效率妥善處理，確保城市運作順暢、市民生活無虞。
張善政強調，市民的安心與笑容是市府團隊最大的成就，也特別感謝所有警察人員於年節期間犧牲假期、堅守崗位，齊心協力守護城市安全。
警察局長廖恆裕表示，市府已規劃並執行「雷霆除暴」擴大臨檢專案，共臨檢136處場所、設置43處路檢點，動員警力541人次，查獲刑案63件、犯嫌99人，展現強力打擊犯罪的決心與具體成效；同時也感謝各局處於春節期間通力合作、協力推動各項勤務，攜手守護桃園治安與交通安全。
警察局表示，市府於春節期間透過「治安平穩—犯罪預防與偵防並重」、「交通順暢—交通疏導管制及事故防制」及「民眾安心—即時回應民眾需求並結合民力維護治安及交通」等三大主軸，攜手各局處、民力及友軍單位等，全面強化公共場所安全管理，落實治安、交通安全、公共安全、校園安全及社會服務等重點工作，確保市民朋友安心、平安歡度新年。
張善政視察果菜市場 確保年前供貨充裕
桃園市長張善政昨（十）日清晨分別前往桃園魚市場及果菜市場，視察年前魚貨、果菜供應情形，現場並發放福袋向所有辛苦的工作人員拜早年。張善政表示，農曆春節將近，魚市場及果菜市場出貨量明顯增加，感謝所有辛苦的工作人員，每天堅守崗位為桃園的市民朋友提供最新鮮的魚貨及蔬果，也祝福所有工作夥伴新年快樂、生意興隆、馬年行大運。張市長指出，以一一四年為例，桃園魚市場整年交易量達五千二百二十六公噸，交易額約五億九千萬元；另桃園果菜市場整年交易量超過二萬公噸，交易總額近七億元，顯示桃園批發市場體系運作穩健，不僅滿足市民年節消費需求，也支援鄰近地區的民生供應。未來，市府桃園魚市場及果菜市場將持續為農、漁產品供貨狀況與品質把關，確保價格穩定，讓民眾吃得更心安。農業局表示，因應農曆春節魚貨及果菜採買 ...
疾管署攜手法醫所 簽訂傳染病死因與疫苗接種致死調查
為強化國家防疫體系與司法科學鑑識之能量，法務部法醫研究所（下稱法醫所）與衛生福利部疾病管制署（下稱疾管署）於今（10）日上午10時舉行「合作協議書簽署儀式」。未來雙方將針對「疑似傳染病致死」及「疑似預防接種疫苗致死」案件建立快速通報與檢驗機制，以落實公共衛生監測網，進而打造更具韌性的安全網之目標。
李貞秀違反兩岸條例？民眾黨團嗆：在控中選會瀆職？
[Newtalk新聞] 針對民眾黨中配立委李貞秀國籍爭議延燒，有平面媒體今（11日）引述官員報導指出，當時只有驗身分證就讓李貞秀登記，依兩岸人民關係條例規定，李貞秀根本不具登記立委候選人資格。民眾黨團主任陳智菡痛批，中選會已審查並通過她的提名，且頒發當選證書，這位不具名的官員「難道是在指控中選會瀆職嗎？」黨團總召陳清龍則喊話，行政院、內政部對這個案子是否可到此為止，讓立委真正能問問政、監督。 據《自由時報》報導，李貞秀為早期嫁來台灣的中國籍配偶，一直沒放棄中國戶籍，從法律上看，李的台灣身份有問題，依兩岸條例第9-1條規定，妳只能選擇單一身分，不能擁有中國戶籍。而2025年3月才放棄中國戶籍，顯然在登記為立委候選人時，李貞秀是有「雙重戶籍」，中選會當初讓她登記完成，其實有嚴重瑕疵。 陳清龍出席民眾黨團記者會受訪時指出，這是哪位不具名的官員所表達？這位不具名官員是否能正式站出來說明其論點，李貞秀是已取得中華民國國籍、取得中華民國身分證，在台灣居住超過30年以上，在整個不分區的競選過程，依中選會規定辦理登記，目前也已取得中選會頒發的當選證書，也在立法院宣誓就職為中華民國的立委。 陳清龍強調，
2026高階領袖座談會 桃園上百企業參與：共論AI時代企業升級轉型戰略
2026 供應鏈重組與缺工浪潮，讓 AI 從科技議題轉向企業「生存戰」。桃園市工策會攜手桃園市智慧產業學院於日 […]
孩子的安全不能打折！仁福里里長李秀琴會同黃崇真議員服務處 會勘幼兒園前高風險路口
【警政時報 陳世軒／桃園報導】為改善桃園市中壢區仁福里居民交通品質，仁福里里長李秀琴今（10）日會同交通局、陳 […]
批發市場加強農曆春節前預備作業（1） (圖)
農曆春節即將到來，各批發市場已因應年節需求，加強預備作業。圖為11日清晨台北第一果菜市場，市場買氣熱絡，攤商忙著運輸貨物。
要怎麼教小孩？領航猿「卡總」不爽古德溫對裁判吐口水卻只罰錢沒禁賽
體育中心／綜合報導桃園領航猿在10日對戰洋基工程的比賽中，以106：84奪下本季第12勝，雖然贏球，但賽後總教練卡米諾斯卻神情嚴肅的特別提到，上星期的比賽勇士洋將古德溫朝裁判吐口水，最後卻只罰款沒有禁賽的判罰；針對這起事件，卡總提出自己的意見，認為除了必須維護裁判的尊嚴和權益之外，同時也要為小球迷樹立典範，認為古德溫因為「不尊重裁判」應該要被禁賽處分。
張善政除夕夜桃園大廟「開門見春」 發放元氣搖搖馬造型福袋
農曆春節即將來臨，桃園市政府今(11)日公布市長張善政、副市長蘇俊賓及副市長王明鉅3人春節走春、發送福袋行程，自2月14日小年夜前一日起至3月2日元宵節前，預計走訪全市共81間宮廟，發送「元氣搖搖馬」造型福袋，向市民朋友獻上新年祝福，祈願新的一年萬事順遂、馬運亨通。 民政局長劉思遠表示
張碩芳寒冬送暖 150箱物資為桃警打氣
農曆春節將至，桃園市警察局「加強重要節日安全維護工作」正全面展開。國民黨籍市議員張碩芳為感念基層警察人員在低溫寒風中守護治安、維護交通，特別攜手地方各界仕紳與好友，走訪桃園分局及轄區內各派出所，致贈150箱泡麵及象徵吉祥如意的「一元復始」袋鼠福袋，為堅守崗位的警察人員補充體力並獻上新春祝福。
住自己的房子為何還要繳稅？佛州州長拋「廢房產稅」震撼彈
[Newtalk新聞] 美國多個州近月掀起房產稅改革爭論，其中佛羅里達州動作最受關注。州長德桑蒂斯公開主張，應以更直接的方式解決高額房產稅問題，甚至拋出「全面取消房產稅」的構想，引發立法機構與政策界激辯，也讓地方財政前景成為焦點議題之一。 據《新聞周刊》報導，過去數月，佛州立法機構陸續提出多項彼此競爭的房產稅減免方案，鎖定自住房屋與非學校用途房產稅負調整。目前至少三項聯合決議已通過委員會審查，準備送交州眾議院全體會議表決。其中包括在未來十年內逐步取消非學校住宅房產稅、放寬房產估值調整頻率為三年一次，以及將購買房產保險的自住房屋免稅額提高至 20 萬美元。不過，州參議院尚未通過對應版本法案，增加改革方案最終交付公投的不確定性。 這項政策背景因素與近年房價飆升密切相關。疫情期間，美國房貸利率降至歷史低點，推動購屋需求激增。房價同步大幅上揚，也帶動房產稅基礎估值走高。房地產數據機構 CoreLogic 研究指出，美國房主目前繳納的房產稅金額，較 2019 年平均增加約 27.4%。在多個共和黨主政州，降低甚至取消房產稅，已成為重要政策討論方向。 背景因素與近年房價飆升密切相關。疫情期間，美國
澳洲起訴2中國公民 違反外國干預法
兩名中國公民今天(11日)將在澳洲出庭受審。此前，澳洲警方指控他們受中國政府安全機構指使，秘密收集關於一個佛教團體的資訊，違反了「反外國干預法」。 這是澳洲自2018年引入「反外國干預法」以來，第二起中國公民遭到起訴的案例，這兩人則成為第四和第五名遭到此類罪名起訴的個人。 澳洲聯邦警察署(Australian Federal Police)表示，一名25歲男子和一名31歲女子，涉嫌與另一名在去年8月遭到起訴的中國女子合作，蒐集有關佛教團體「觀世音菩薩心靈法門」(Guan Yin Citta Dharma Door)坎培拉分會的資訊。 澳洲安全情報組織總監勃吉斯(Mike Burgess)在一份與警方發佈的聯合聲明中表示：「多個外國政權正在監視、騷擾和威嚇我們的海外僑民社群成員」。 他說：「這類行為完全不可接受，絕不能容忍。」 這兩名在澳洲首都出庭的被告均面臨「魯莽外國干預」的指控，最高可判處15年有期徒刑。 中國駐澳洲大使館並未立即回應置評請求。 實施「反外國干預法」加劇了澳洲與其最大貿易夥伴中國的緊張關係。兩起先前的類似案件，涉及被告是被控與中國情報機構合作的澳洲公民。 警方表示，去
中捷綠線延伸大坑彰化 預計3月報中央審議
[NOWnews今日新聞]台中捷運綠線延伸計畫取得關鍵進展！台中市政府與彰化縣政府今（11）日召開「捷運共同推動小組會議」，由中市副市長黃國榮與彰縣副縣長周傑共同主持，會中正式審議通過「捷運綠線延伸大...
冬奧挪威選手冬季兩項鍍銅 賽後淚崩自爆出軌
（中央社奧斯陸10日綜合外電報導）挪威冬季兩項選手萊格雷德今天在米蘭-科爾蒂納（Milan-Cortina）冬季奧運贏得銅牌，他賽後接受現場直播訪問時沒有流露出奪牌喜悅，反而情緒潰堤地坦承自己背叛女友。
檢調大動作搜索高金素梅！疑涉案理由曝光了 黃國昌坦言：蠻震驚的
即時中心／黃于庭報導無黨籍立委高金素梅驚傳遭搜索，檢調今（10）早大動作前往她的住處、國會辦公室，展開相關行動；而北檢稍早證實，她因疑涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法，以及詐領某協會補助款，指揮國安站調查官兵分30路、約談18人到案說明，目前持續調查釐清中。對此，民眾黨主席黃國昌聽聞此事，也坦言確實「蠻震驚的」。
過年求財妙招！命理師授「五色錢生財法」 財運旺整年
農曆新年即將到來，許多民眾紛紛換新鈔迎接新財運。命理師湯鎮瑋分享「五色錢鈔生財法」，準備5種顏色的鈔票，裝入全新紅包袋中，並在過年期間、立春、元宵等時機到廟裡過香火，再唸8字口訣，讓財運旺整年。
高金素梅涉貪「關鍵帳房」浮出！竟是金曲歌王岳父
政治中心／李汶臻報導7連霸無黨籍原住民立委高金素梅因涉嫌詐領助理費、違反《醫療器材管理法》及詐領某協會補助款等3案，2月10日驚傳住處與國會辦公室遭搜索。高金素梅稍早因身體不適台大掛急診，檢察官評估她目前的身體狀況不適合繼續訊問，因此暫時請回、但限制出境。全案焦點轉向涉案人員，其中高金素梅前辦公室主任張俊傑的女兒，被指涉嫌將個人帳戶提供給其父親使用；值得一提的是，張俊傑女兒雲雅舜的另一身分，其實是金曲獎排灣族歌手Matzka的妻子。
韓國瑜護航高金素梅？律師問這句嗆爆了
[NOWnews今日新聞]原民立委高金素梅國會辦公室今（10）日遭檢調搜索，立法院長韓國瑜力挺稱，相信高金素梅經得起考驗，還呼籲檢調要保有高貴靈魂，千萬不要當政治打手；對此，律師林智群狠酸，「現在是刑...
曾辦重大共諜案！「調查局朱茵」陳詩茹移送高金素梅 超強學歷曝光
檢調偵辦無黨籍立委高金素梅涉嫌貪污、違反醫療器材管理法及詐欺等案，今陸續將多達15名被告移送台北地檢署複訊。在移送隊伍中，國家安全維護工作站副主任陳詩茹，因俐落的執勤風采與神似港星朱茵的氣質，意外成為媒體焦點，而她過去曾偵辦多起重大共諜案件，在調查體系內素有實力派辦案官之稱。
高金辦公室遭搜索 這3立委也官司纏身
[NOWnews今日新聞]原民立委高金素梅國會辦公室今（10）日遭搜索，原因尚待檢方說明，傳出是因高金在上屆立委選舉時，疑有選舉資金來自中國，疑涉犯《反滲透法》，但也有媒體報導是因助理費核銷問題。若是...
大翻車！高金素梅被搜索 翁曉玲聲援瞎喊「大罷免2.0再起」被嗆翻
無黨籍立委高金素梅的住家和立院辦公室今（10）日遭檢調搜索，涉詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領協會補助款等，更由調查局國安站報請北檢偵辦。國民黨立委翁曉玲卻發文力挺高金素梅，稱「大罷免2.0再起！賴清德搞罷免不成，現換手搞司法追殺在野！」但貼文也湧入不少網友指出，檢方理由明確，卻把刑事偵辦說成政治追殺，更有網友表示「希望你是下一個」。