桃警春節堅守崗位 確保城市治安平穩

桃園市長張善政主持市政會議。圖：市府提供

桃園市長張善政今（11）日上午主持市政會議，聽取警察局「115年加強重要節日安全維護工作報告」專題報告後表示，春節期間首要目標就是讓市民平安過年，同時也須嚴密防範各類突發狀況；各局處務必提高警覺，一旦發生緊急事件，以最快速度、最高效率妥善處理，確保城市運作順暢、市民生活無虞。

桃園市警察局「115年加強重要節日安全維護工作報告」專題報告。圖：市府提供

張善政強調，市民的安心與笑容是市府團隊最大的成就，也特別感謝所有警察人員於年節期間犧牲假期、堅守崗位，齊心協力守護城市安全。

桃園市警察局長廖恆裕感謝各局處於春節期間通力合作、協力推動各項勤務，攜手守護桃園治安與交通安全。圖：市府提供

警察局長廖恆裕表示，市府已規劃並執行「雷霆除暴」擴大臨檢專案，共臨檢136處場所、設置43處路檢點，動員警力541人次，查獲刑案63件、犯嫌99人，展現強力打擊犯罪的決心與具體成效；同時也感謝各局處於春節期間通力合作、協力推動各項勤務，攜手守護桃園治安與交通安全。

警察局表示，市府於春節期間透過「治安平穩—犯罪預防與偵防並重」、「交通順暢—交通疏導管制及事故防制」及「民眾安心—即時回應民眾需求並結合民力維護治安及交通」等三大主軸，攜手各局處、民力及友軍單位等，全面強化公共場所安全管理，落實治安、交通安全、公共安全、校園安全及社會服務等重點工作，確保市民朋友安心、平安歡度新年。

