桃警書法比賽吸引逾百名學子參加 充實寒假生活

延續上屆書法比賽獲得廣大好評的成果，將獲獎作品走入校園巡迴展出，吸引眾多師生駐足欣賞的同時，也獲得熱烈迴響。桃園市警察局今(2026)年再度推出第三屆「法網『揮揮』、『書』而不漏」書法比賽」，於寒假期間在市警局警政大樓熱鬧登場，吸引來自桃市30所國、高中百餘名學生踴躍參與，歷經初賽選拔，最終63位優秀學子晉級決賽。學生們在揮毫競藝中展現紮實的書法功底與文化涵養，也彰顯市府深耕青少年關懷保護工作的用心與成效。

學生們在揮毫競藝中展現紮實的書法功底與文化涵養，也彰顯桃園市府深耕青少年關懷保護工作的用心與成效。圖：警方提供

活動現場星光齊聚，桃園市副市長王明鉅、市警局長廖恆裕、少年警察隊長戴賢以及「泮山書會」廖大華、廖美渝老師與「敬言及祥盦書會」徐歆老師等人，皆親臨現場為學生加油打氣。王明鉅並親自揮毫於宣導標牌上題字，為活動揭開序幕，不僅為比賽增添藝術亮點，也象徵市府與警政團隊攜手守護青少年、為孩子指引正向成長的堅定承諾。

王明鉅表示，在科技快速發展的時代，青少年使用網路的時間不斷增加，接觸詐騙、毒品等風險的機會也隨之提高。透過此次書法比賽，提供孩子們一個放慢腳步、與自己對話的機會，不僅僅只是寫字，更是一種培養耐心與專注力的過程，未來希望持續擴大辦理。

今年與「泮山書會」及「教育局」合作，讓學生在揮毫創作中學習「反毒」、「反詐」及「反電子煙」等自我保護觀念，將安全意識寫進生活、留在心中，為青少年的成長築起一道溫柔且堅實的防護網。

此外，市警局各分局及少年警察隊今年積極規劃了7場次正當休閒的青少年活動，除了寒暑假期間的活動之外，將不定時舉辦線上有獎徵答活動，民眾只要上線答題互動，即可參加抽獎，歡迎桃市的青少年及家長朋友們隨時關注市警局臉書及少年警察隊臉書貼文。

