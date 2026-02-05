桃警財產申報實質審查抽選76人 落實廉潔警政

「陽光是最佳的防腐劑」，警政的透明化、公開化是市府清廉施政重要一環。桃園市警察局為落實陽光法案精神，昨（4）日辦理「公職人員財產申報實質審查公開抽籤作業」，由局長廖恆裕親自主持，現場在各級主（官）管見證下，以電腦隨機抽選方式，依公職人員財產申報法規定，自751名申報義務人中抽出76人進行後續實質審查，再從中抽出2人進行前後年度財產差異比對。

桃警自751名申報義務人中抽出76人進行後續實質審查，再從中抽出2人進行前後年度財產差異比對。圖：警方提供

市警局表示，此次依公職人員財產申報法要求之特定職務，將申報本人、配偶及未成年子女的財產資料，透過公開透明申報機制，有效強化社會大眾對公職人員財務監督，並提升市民對廉潔警政的信賴感。

法務部推行財產申報擴大授權服務，市警局積極推動財產申報授權機制，114年度定期申報義務人辦理授權比例高達100%，使同仁有效減少自行查詢財產資料的負擔，同時能提升申報資料的正確性，並讓警察能更專注於投入為市民服務的工作。

局長廖恆裕表示，清廉誠信猶如馬年昂首前行，桃警將持續作為透明廉潔的最佳示範，同時專業守護市民朋友，即時提供陽光有溫度的警政服務。

