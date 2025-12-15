桃警連兩周破獲製毒工廠 阻市值300萬毒品咖啡包流入市面

桃警持桃園地方法院核發之搜索票執行搜索，破獲一處製毒工廠。(圖/讀者提供)

《本文轉載自桃園電子報：https://tyenews.com/》

記者黃雅蘭

為淨化青少年成長環境，阻斷毒品流入校園，桃園市警察局少年警察隊針對施用毒品案件溯源追查，經警方長期佈線蒐證，本(12)月10日持桃園地方法院核發之搜索票執行搜索，破獲一處製毒工廠，當場查獲簡姓犯嫌，並查扣第三級毒品咖啡包共計385包、第三級毒品彩虹菸27包以及封口機、電子磅秤、分裝袋、原物料等證物，全案移送桃園地檢署偵辦。警方粗估這些毒品成品、半成品市價約300萬元。

廣告 廣告

警方粗估這些毒品成品、半成品市價約300萬元。(圖/讀者提供)

警方表示，此次少年隊與蘆竹分局強力執行「雷霆除暴」專案，是桃警繼上周破獲「彩虹菸」製造工廠後，再次破獲製毒工廠，警方調查發現，簡嫌為吸引年輕人目光或躲避警方查緝，特意將毒品包裝偽裝成市面食物外包裝或新潮包裝，若青少年不慎誤食，恐嚴重危害身心健康。

桃警繼上周破獲「彩虹菸」製造工廠後，再次破獲製毒工廠。(圖/讀者提供)

少年隊長戴賢表示，日前傳出桃市某國中學生疑似施用喪屍煙彈電子菸產品，警方獲報後依法啟動調查，並將器具、煙彈及學生尿液送鑑驗公司均呈現陰性反應，後續將函請衛生局及教育局處置；另外新興毒品咖啡包對青少年腦部及中樞神經系統有極大的殺傷力，警方將持續針對毒品源頭進行「溯源刨根」。戴賢呼籲，家長應多關心子女交友及生活狀況，若發現孩子持有來路不明的沖泡飲品或身上有異味，應提高警覺。同時告誡青少年朋友，切勿因同儕慫恿或一時好奇而嘗試毒品，切勿以身試法，自毀前程。