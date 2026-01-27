桃警防搶演練行動劇結合宗教文化 強化民眾預防犯罪意識

【記者張沛森／桃園報導】農曆春節假期即將到來，為提升民眾預防犯罪意識，桃園警分局與轄區銀樓業者共同舉辦防搶演練，並結合地方宗教文化，邀請景福宮的神將「開璋聖王殿前馬仁將軍」擔任行動劇嘉賓配合演練。期許透過逼真的臨場感，強化民眾自我防衛意識，避免遭到歹徒覬覦。

桃園警分局表示，本次演練跳脫既有窠臼，以行動劇演出的方式，凸顯業者聯防意識，並結合地方宗教文化，邀請桃園區著名大廟景福宮的神將「開璋聖王殿前馬仁將軍」擔任嘉賓參與演出。

演練期間，由警員扮演的歹徒進入銀樓佯裝購買金飾，藉機威嚇店家搶奪金飾後逃逸，巡邏員警獲報立即趕往現場進行圍捕將他制伏；然其負責接應的同夥竄逃到景福宮廟前，一度持手榴彈與警方對峙作困獸之鬥，此時神將突然現身、使出御劍飛行震攝歹徒，隨即警員趁機上前制伏歹徒。

桃園分局長王智民呼籲：警方在春節前後會針對金融機構、銀樓、加油站、彩券商等處所加強巡邏確保安全；內政部警政署建置的打詐儀表板（https://165dashboard.tw/），該網站透過數據整合、案例分享及互動工具，可以讓民眾即時獲取最新詐騙趨勢及防詐對策，進一步降低詐騙受害風險。

同時提醒民眾要提高警覺，指出「監管帳戶」、「偵查不公開」、「投資獲利穩賺不賠」等關鍵字都是詐騙的警訊。呼籲民眾務必透過正規管道進行投資，切勿輕信網路或通訊軟體LINE上的投資廣告。呼籲民眾遇有可疑情況，請立即撥打165反詐騙專線或110報案專線尋求協助。

警方演練與搶匪對峙。桃園警分局提供

警方制伏搶匪演練。桃園警分局提供

