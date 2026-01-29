桃警「羽你同樂・青春飛揚」羽毛球競賽 號召青年學子識詐拒詐

【記者張沛森／桃園報導】為推廣青少年正當休閒活動並深化反詐騙預防犯罪觀念，桃園警分局今天（29日）在桃園區永康市民活動中心舉辦「羽你同樂・青春飛揚」羽毛球競賽，透過運動賽事結合犯罪預防宣導，號召青年學子一同識詐、拒詐，遠離詐騙陷阱。

桃園警分局表示，本次賽事邀請桃園市前國手李黛安教練到場擔任主審，以提升比賽專業度；地方包括長德里里長雷淑華及多位里長到場共襄盛舉，並由志工團隊協助賽事進行，現場氣氛熱絡、秩序井然。

廣告 廣告

活動報名相當踴躍，參賽人數共計126人，共進行52場賽事，採單淘汰賽制，依年齡分為國中組、高中組及社會組。各組前三名選手可獲得獎金、獎牌及獎狀，鼓勵選手全力以赴、切磋球技。

桃園警分局也有6名同仁全程於非公務時間，利用休假或下班後時段，自發組隊報名參賽，以行動走進民眾、與青年並肩揮拍，不僅展現對運動的熱情，更傳遞警方陪伴青少年、關懷社會的溫暖力量。

桃園警分局長王智民表示，本次比賽報名踴躍、競爭激烈，顯示青年族群對正向運動活動的高度支持。期盼透過健康、有意義的休閒活動，鼓勵青少年遠離不良場所，建立良好生活習慣，讓運動成為守護青少年成長的重要力量。

另外警方也藉由本次活動深化犯罪預防宣導，重點涵蓋防制少年涉毒與販毒、拒絕參與詐欺集團及擔任車手、避免遭幫派吸收、反網路簽賭及強化網路安全意識等議題，透過寓教於樂的方式，培養青少年正確法治觀念，預防偏差行為發生，提升整體犯罪預防成效。

桃園警分局「羽你同樂・青春飛揚」羽毛球競賽。桃園警分局提供

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

郭富城愛女拷貝BABYMONSTER 小姊妹卡點精準沒讓舞王爸漏氣

嚴凱泰女兒21歲了！IG「渾圓酥胸＋蛇腰」一排辣照被神出

Bertone將1960年代概念超跑量產 Runabout重生成限量超跑

