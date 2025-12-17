桃警AI巡防系統揪出偽造車牌 「號碼是真的」也觸法

桃園市政府警察局交通警察大隊AI巡防系統主動示警，偵測到一輛自小客車的車牌樣式異常。圖：讀者提供

桃園市政府警察局交通警察大隊直屬中隊日前在巡邏時，於桃園區永安路車上的AI巡防系統主動示警，偵測到一輛自小客車的車牌樣式異常。員警隨即攔停該車，但駕駛人朱男卻無法出示駕照，確認為無照駕駛，且該車登記車主林男並非現場駕駛人。進一步檢查，發現該車懸掛之車牌雖與登記號碼相符，但樣式材質與官方製式不同，為自行製作的「真號假牌」。警方當場依《道路交通管理處罰條例》第12條第1項第3款「使用偽造、變造或曚領之牌照」舉發，並依法移置車輛。

該車懸掛之車牌雖與登記號碼相符，但樣式材質與官方製式不同，為自行製作的「真號假牌」。圖：讀者提供

此外，員警在執行勤務時於八德區中華路，亦查獲一件黃男駕駛人懸掛偽造「試車牌」的案件，證實無論是一般自用車號牌，或是特定用途的試車牌，只要車牌來源不合法，AI科技執法一樣能夠精準識別，同樣難逃警方的法眼。

桃園市警察局統計，今(114)年1至11月共舉發8744件違反《道路交通管理處罰條例》第12條違規，較去年同期的5167件大幅增加3577件，增幅高達69.2%。為打擊此類違法行為於今年9月30日使用偽(變)造車牌，實施新制加重處罰，統計實施至11月30日桃市舉發1633件，較去年同期的1300件增加333件，增幅高達25.6%。

交通警察大隊長李維振指出，即使車號正確，只要車牌非監理機關製發，即屬偽造車牌。上述桃園區永安路的案例涉及懸掛偽造車牌、無照駕駛及車主交付責任三重違法情事，警方除依法開罰外，並強調相關罰則將會依新法加重處罰。根據新制，使用偽(變)造車牌，車主罰7萬2000元；若非車主駕駛人，併罰3萬6000元；若屬偽造他車號牌、造成傷亡或10年內再犯者，得沒入車輛。此外，無照駕駛人將處6000元以上1萬2000元以下罰鍰，而車主若明知或可得而知駕駛人無照仍交付車輛，亦處相同罰鍰。

李維振呼籲，許多民眾常誤以為「只是借車給朋友」或「號碼是真的就不算假牌」，這是嚴重的法律誤區。交通法規對於車輛牌照的規定相當嚴謹，只要車牌來源不合法即構成偽造；車主更應善盡管理責任，切勿將車輛交付給無照駕駛人，以免面臨偽造車牌與無照駕駛的雙重連坐處罰。且使用偽(變)造車牌罰則已大幅加重，民眾切勿心存僥倖、以身試法，共同維護道路交通秩序與安全。

