桃議會首日審查預算 消防局35億、地政局17億光速審完

桃議會首日光速審預算，消防局35億3分、地政局17億8分審完。(蔡依珍攝)

桃園市議員25日正式開始審查預算，民政局先上陣，因經費說明不清，連同各區公所耗時半天，共被擱置2.3億元，下午2局則「光速」審議，地政局17億元8分鐘、消防局35億元3分鐘就審完，明則續審地稅局、教育局、文化局和農業局。

民政局今打頭陣，遭擱置經費包括戶政主管工作會報會議20萬元、補助各區里地方小型建設增建公共設施5000萬元、重要節慶旗幟插掛相關經費500萬元，請民政局提供更詳盡說明後再議。

接續審查12區公所時，藍綠一度因要循往例包裹審查，或是12區公所都逐一審查而意見相左，最後投票表決，藍營以人數優勢壓倒性通過以桃園區公所逐頁審查，其餘公所則開放議員個別提出。

以中壢區公所遭擱置最多，最大筆是辦理全區未達15米道路工程1.3億餘元，另外還有中壢區公所資訊設備維護服務費588萬餘元、水利區排雨水下水道及排水系統管理維護費2500萬元，以及龜山第一公墓綠美化工程續編第2年經費800萬元，擱置理由都是經費說明不夠清楚，要求提供相關資料後再議。

相較民政局、12區公所審議整個上午，總計擱置7筆、約2.3億元，接著上場的地政局、消防局，不分黨派議員都無意見，逐頁敲槌後，分別以8分鐘和3分鐘完成17億元和35億元預算，無異議通過。

