桃議長邱奕勝送暖 「背包傳愛」鼓勵學童勇敢築夢

桃園市議長邱奕勝前往華勛國小出席捐贈儀式。圖：議會提供

桃園市議長邱奕勝長期關懷教育，議會為關懷在地學童、傳遞社會溫暖，推動「背包傳愛」助學行動，共捐贈中壢地區大崙、山東、芭里、中壢、新明、忠福、自立及華勛等8所國小，共計273個助學背包給經濟弱勢家庭的孩子，希望這個小小背包，能成為承載夢想的起點，在孩子們心中種下自信與勇氣的種子。邱奕勝今(30)日親自前往華勛國小及大崙國小出席捐贈儀式，與孩子們互動合照，並勉勵大家勇敢追夢、珍惜學習的機會。

桃園市議長邱奕勝前往大崙國小出席捐贈儀式。圖：議會提供

邱奕勝表示，教育是改變命運最有力量的途徑，一個背包雖小，象徵社會的關懷與溫暖，讓更多孩子感受到關懷與鼓勵，也期盼這份愛能在他們心中扎根，長大後化為回饋社會的力量，延續這份善與愛的循環。

廣告 廣告

一個背包雖小，象徵社會的關懷與溫暖，讓更多孩子感受到關懷與鼓勵。圖：議會提供

議會提到，位於中壢區郊區的華勛國小，學生組成多元，全校1300多名學童中，就有480名學童來自中低收入戶、清寒家庭、隔代教養、原住民或新住民等家庭，弱勢家庭比例高，需要關懷學生顯著居多。校長游淑珍表示，學校每逢戶外教學，總會看見孩子背著各式各樣的包包，有些是印著卡通人物的名牌包，但也有孩子只提著塑膠袋裝著便當與水瓶，令人不捨。游淑珍感性地說，「真正的助人，是能看見對方的需求。感謝議長的關懷，讓需要被看見的孩子，能背著實用又漂亮的背包，帶著自信與快樂迎向學習旅程。」

議會並提及，同日捐贈儀式也於大崙國小舉行。該校歷史悠久、校園綠意盎然，致力於品格與閱讀教育，營造幸福學園氛圍。校長宋偉榤說，感謝議長長期關懷基層教育，以實際行動傳遞溫暖與希望，「這份愛心不僅減輕家庭負擔，更鼓勵學生努力向學、心存感恩，將來成為回饋社會的人。」

邱奕勝指出，「背包傳愛」活動不只是物資捐贈，更是鼓勵孩子勇敢築夢的象徵。市議會將持續關懷教育、關心弱勢，串聯更多社會資源，讓愛心不斷循環，為孩子打造更溫暖的學習環境。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

議員深夜爆「廚餘海」覆土出包 台中市府：將謹慎依規處理

確定爭取參選台北市長！ 吳怡農明壓線到民進黨中央遞表