桃資收車駕駛昏厥車輛暴衝撞傷6人 1婦人困車底命危





桃園市環保局1輛資源回收車23日傍晚進行資源回收，行經桃園龜山中興路時，駕駛員突因身體不適而昏厥，車輛失控衝撞到6名丟垃圾的民眾，其中1名婦女傷勢嚴重，失去呼吸、心跳及脈博，另有5人輕傷，分別送往4家醫院治療，詳細事故原因警方仍在調查中。

據市府環管處長張書豪表示，桃園市消防局晚間6時4分接獲報案，桃園龜山中興路超商有重大車禍，派遣消防車2輛、救護車7輛、20名消防前往救援。發現其中1名婦人已失去呼吸、心跳及脈搏，並困在車底下，經緊急搬出並施予救護後送醫，其餘也有5名丟垃圾民眾受到輕傷。資收車駕駛因昏厥，也由消防局人員將7人分別送醫。



桃園市環保局1輛資源回收車駕駛昏厥，車輛暴衝撞傷6人，警消緊急搶救中。

據了解，資收車駕駛疑似身體不適，突然昏迷，過程腳踩在油門上，車輛才會失控暴衝，詳細肇事原因仍由警方深入調查中。

