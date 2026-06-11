桃連區高中免試入學放榜 6/12辦理報到

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桃連區高級中等學校115學年度免試入學各管道今天（11日）放榜，包括技優甄審入學440名、直升入學1,294名、特色招生專業群科甄選2,240名及實用技能學程輔導分發1,407名，預計共提供5,381個名額。技優甄審入學及直升入學分發結果已公告於115學年度桃連區高級中等學校免試入學網站。

桃園市教育局表示，115學年度技優甄審入學招生名額涵蓋142校科，共提供440個名額予國中技優生。這項入學管道不採計學生在校成績及國中教育會考成績，而是依學生參加技藝技能競賽成績或技藝教育課程成績轉換為積分後進行分發。多數學生透過參與國中與高中合作開設的技藝教育課程，以課程成績PR值作為分發依據。教育局建議對職業類科有興趣的國中七、八年級學生，可及早參與技藝教育課程，在適性探索與技能培養的同時，也有機會取得技優甄審入學資格。

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免試入學另一管道為直升入學，僅限高中附設國中部學生參加。桃園市包含羅浮高中、觀音高中、永豐高中、新屋高中、復旦高中、治平高中、振聲高中、新興高中、大華高中及路亞國際高中等11校，共提供1,294個名額。直升入學依免試入學積分比序辦理，並須以國中會考成績透過系統分發。

桃園市教育局指出，桃連區共有13校（含北科附工）、67個科班辦理115學年度特色招生專業群科甄選入學，共提供2,240個名額。其中僅北科附工設有會考成績門檻，其餘學校不採計在校成績及國中教育會考成績。分發結果已經公告在各招生學校網站。

教育局進一步表示，技優甄審入學、特色招生專業群科甄選入學及實用技能學程輔導分發，連同已於5月14日放榜的完全免試入學錄取學生，皆須於6月12日辦理報到；直升入學則於6月15日報到。為避免學生於不同入學管道重複錄取，請錄取學生留意，若同時錄取多校，應擇一報到。

桃園市教育局提醒，若學生不滿意錄取結果，而要參加免試入學志願選填，需在6月15日前向錄取學校辦理放棄並取得證明，才能參加6月18日開始的免試入學志願選填。另外，直升入學分發除正取學生外，部分學校列有備取生，備取生等候通知後請於6月15日依照學校公告的報到方式進行報到。