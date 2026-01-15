桃連區高中升學簡章公布 桃園教育局鼓勵學子適性選擇

桃連區各升學管道延續以往提供多元入學機會，期待讓所有國中9年級學生都能適性選擇、發揮所長，擇你所愛，愛你所擇。圖：教育局提供

桃連區「免試入學簡章」、「直升入學簡章」、「國民中學技藝技能優良學生甄審入學高級中等學校專業群科簡章」今（15）日公告，內容包含各校招生管道、對象、名額、報名辦法、比序方式及重要日程等訊息，亦可向主委學校中壢家商洽詢簡章事宜。

教育局表示，特色招生管道首先開始招生，2至3月特色招生專業群科及科學班開放報名，6月另有大園國際高中國際文憑課程（IBDP）專班、路亞國際高中IB國際文憑課程實驗班招生，可至「適性入學桃花源－國中生升高中五專入學平台」查閱各簡章，前述管道透過學科或術科測驗選才，招收總計2115名額，使具有特殊才能或興趣的學生藉以升學。

羅浮高中4月將辦理單獨招生，並以原住民學生優先錄取，該管道報名不受就學區限制，將可嘉惠鄰近地區原住民學子；在優先免試入學方面，除提供復興區及大溪區國中外，亦提供原住民學生數超過100人以上之國中優先免試名額，115學年度共分配5名。

教育局提到，5月起辦理115學年度學習區完全免試入學，該管道不採計國中教育會考成績，於國中教育會考前即放榜，桃園市共計4校304個名額，連江縣馬祖高中則招收99個名額，提供學生另一升學選擇，詳情可參閱「桃園市115學年度高級中等學校學習區完全免試入學簡章彙編」及「連江區115學年度高級中等學校學習區完全免試入學簡章」。

6月底為桃連區免試入學報名，總計提供約1萬5000個名額，實際招生時將納入前述各招生管道(特色招生除外)未招滿回流名額，實際總名額將提前公告，將提供桃連區學子充足升學機會。

教育局指出，秉持鼓勵就近入學原則，桃連區與鄰近之基北區、竹苗區有共同就學區之規劃，區域內學生可跨區就讀，免申請變更就學區，詳細招生資訊可參考桃連區、基北區及竹苗區免試入學簡章。

教育局進一步說明，桃連區之桃園市蘆竹區、龜山區、八德區與基北區之新北市林口區、樹林區、鶯歌區、泰山區、新莊區互為共同就學區；桃連區之桃園市楊梅區、龍潭區、新屋區與竹苗區之新竹縣新埔鎮、關西鎮、新豐鄉、湖口鄉為共同就學區。

教育局補充，上述管道簡章可至「115學年度桃連區高級中等學校免試入學作業入口網」查詢，教育局亦將函請桃連區各國中加強宣導，以維護考生權益。115學年度桃連區各升學管道延續以往提供多元入學機會，期待讓所有國中9年級學生都能適性選擇、發揮所長，擇你所愛，愛你所擇。

