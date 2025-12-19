桃青局助攻 4社企國際認證

桃園市政府青年事務局19日公布最新國際認證成果，今年已有4組社會企業通過「人與地球優先」審查，展現桃園在永續影響力治理與國際接軌上的累積成果。青年局說明，P&PF認證最大的價值在於提供第三方信任背書，不僅能強化團隊的營運治理與影響力框架，也能提升品牌可信度，增加企業、政府與國際組織的合作意願，對社企後續拓展市場、媒合資源具有實質效益。

青年局長侯佳齡表示，桃園近年透過系統化輔導與競賽機制，協助社會企業以國際標準檢視組織架構與營運模式，讓團隊在永續行動上「說得清楚、做得透明、被看得見」。一旦通過國際認證，團隊在參與採購合作、跨域媒合、自身募資或進入ESG供應鏈時，更能獲得外部信任，這也是市府持續推動認證輔導的重要原因。

青年局指出，多數團隊反映，審查過程促使組織明確梳理影響力邏輯，對提升管理能力與外部合作皆有明顯幫助。據青年局追蹤，去年取得認證的9組團隊中，已有近6成因認證獲得新的合作機會，包括與政府共同推動服務、企業聯名、電商平台上架及ESG相關合作等。

青年局說明，今年與國立中央大學亞洲影響力衡量與管理研究總中心合作輔導下，共有5組團隊提出申請，其中4組順利取得認證。台灣生物循環科技股份有限公司以AI生物處理技術協助企業管理與轉化廢棄物；洺鈞畜產科技股份有限公司以中草藥替代抗生素並導入AI監控與溯源，提升生產透明度；RE’ME 果菓透過醜果再製與教育推廣提升農產利用率；山腳狗創意有限公司則運用廢棄竹材結合原住民族文化製作桌遊，帶動在地社區參與。