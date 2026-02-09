桃青局輔導在地品牌「緒咖啡」正式揭牌 結合新屋蜂蜜、觀音花茶現桃園多元物產

桃青局輔導在地品牌「緒咖啡」正式揭牌





桃園市政府青年事務局致力扶植地方創生團隊，轄下「ONE HOW SPACE一號空間地方創生基地」新進駐團隊「緒咖啡 She Coffee」9日正式揭牌，開幕茶會除邀請鄰里與青年團隊見證，現場更展示新屋天然蜂蜜、觀音蓮荷香草茶及在地研製咸豐草茶等特色選物，結合「咖啡渣循環再利用」體驗，引導民眾從消費中實踐永續。參與民眾表示，透過品嚐在地產物製作的餐點與導覽，不僅對桃園風土有更深層的認識，也看見創生基地的多元可能。

青年局局長侯佳齡表示，「ONE HOW SPACE一號空間」是桃園創生團隊交流共創的重要樞紐，透過資源整合與陪伴，協助團隊深耕發展。基地內的咖啡廳場域，旨在提供青年實踐創業夢想，並以茶飲餐點串起產地、人物與地方脈絡。

青年局局長侯佳齡致詞。

此次進駐的「緒咖啡 She Coffee」，由「青年投入永續發展行動計畫」團隊－「桃氣の青農週記」主理人鍾雪珍，攜手園藝治療師何瑀萱共同營運，嚴選新屋蘭園養蜂場蜂蜜、觀音林家古厝大花咸豐草與蓮荷香草茶，以及愛種菜樂農號的咸豐草茶等食材，讓民眾在品飲之間自然認識產地風景，感受地方創生的溫度。

為協助「緒咖啡」營運穩健成長，青年局自團隊進駐初期即導入業師輔導機制，邀請前貳樓餐飲總經理、現任Lost and found 創辦人劉翼儒擔任顧問。從營運定位、動線規劃到銷售策略提供務實建議，包括優化菜單結構與價格策略，提升商品定位清晰度，並建議以假日活動帶動人流。在業師陪伴與滾動式調整下，協助團隊今年1月營業額較前月成長近25% ，未來將持續打造該空間成為具辨識度的在地特色據點。

青年局局長侯佳齡(右)與緒咖啡由觀音地方團隊鍾雪珍主理人(中)及園藝治療師何瑀萱(左)合影。

未來，青年局將持續以「ONE HOW SPACE一號空間」為推廣平台，定期舉辦體驗活動、主題講座及小型策展，串聯在地團隊資源。期盼讓地方創生不僅是概念，更能透過民眾的參與和互動，在日常生活中持續發酵，共同推動桃園的永續發展。

更多活動資訊請上「桃園市政府青年事務局」官網及社群專頁查詢。也歡迎大家到「緒咖啡 She Coffee」走走，營運時間為每日10:00至18:00（週二公休），邀請民眾走進中壢一號空間品嚐在地風味。









