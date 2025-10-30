桃青提案所促進青年與市府交流激盪 為市政提出創新解方

桃青提案所績優提案團隊決選評比暨成果交流發表會。圖：市府提供

桃園市長張善政今（30）日下午前往青年局展演廳，出席「桃青提案所績優提案團隊決選評比暨成果交流發表會」。張善政表示，年輕族群的想法及創意非常豐富，透過「桃青提案所」管道，能讓青年與市府進行交流激盪，針對市政提出創新點子，共同討論可行性及改善方向，讓青年創意得以落實於市政。

教育部青年發展署副署長諶亦聰指出，感謝桃市府為青年朋友站在第一線，青年朋友的想法及行動力是未來形塑城市及國家的重要關鍵，盼未來青年基本法通過後，能為年輕人帶來更有法規制度的保障，並提供更多資源及相關經費補助。

青年局表示，該計畫由教育部青年發展署「推動青年參與公共事務深化計畫」補助執行，計畫自7月啟動以來，舉辦提案說明會、設計思考工作坊與業師輔導課程等活動，協助青年深化議題、具體化構想，打造屬於桃園青年的公共行動品牌。

青年局指出，本屆提案以「社會住宅的N種想像」與「舊城創新再造—以大溪老街商圈為例」為主題，吸引近40組團隊報名，經初、複審選出10組入圍決選。在決選中邀請產官學界專家擔任評審，就「市政契合度」、「可行性」、「創新度」及「簡報表現」等項目進行評分，透過專家學者傾聽青年提案，盼能夠讓創意構想有機會納入市府政策，促進跨局處合作與政策創新。

