桃食安心嘉年華帶動人潮 表揚食安星級業者高標準守護市民

桃園市長張善政今(6)日上午前往桃園區，出席「桃食安心·舞動健康嘉年華」暨「街舞競賽」活動。張善政表示，「桃食安心・舞動健康」嘉年華是桃園年度重要盛事，活動現場規劃許多闖關活動，能讓小朋友在遊戲中自然學習食安知識，從小建立正確觀念，唯有把食品安全照顧好，桃園的下一代才能更加健康地成長。張善政也恭喜並感謝所有受表揚的食品業夥伴，持續和市府合作落實桃園食安政策，守護市民健康。

張善政頒獎表揚獲得食安星級評等食品業者，並肯定學校營養午餐的團膳業者，持續和市府攜手嚴格把關，提供美味與高品質免費營養午餐，確保孩子在校吃得營養、吃得安心。

張善政也提到，近日外界關注的非洲豬瘟以及問題蛋品事件，經市府衛生局同仁辛勤把關，嚴守重要防線，成功阻絕風險。張善政強調，無論是學生的午餐、餐廳的料理，或是市場中的食材，都需要市府與食品業夥伴共同努力，才能持續提供市民安全的優質飲食環境。

衛生局表示，「桃食安心・舞動健康嘉年華」以街舞文化、食安宣導、美食市集為核心，吸引大量家庭與年輕族群一同共襄盛舉。活動設置五大闖關遊戲、食農教育、疫苗施打、廉政宣導等內容，搭配美食市集與人氣攤商票選，提供市民一站式健康體驗。更多活動詳情可至「桃食安心資訊平台」查詢。

衛生局並補充，今（114）年桃園率先全國推出「餐飲店家食安評價星級評等制度」，以六大透明指標評核業者，包括GHP衛生規範、食材溯源、食品標示、抽驗結果、登錄資料正確性與自主管理狀況。目前已有27家業者獲得5星最高榮耀，另有57家獲得4到4.5星，示範對象包括供應數千人餐點的校園午餐團膳工廠與大型筵席餐廳，全面提升外食安全品質。此外，7至9月舉辦的「桃園健康Ready購」共吸引1萬1,525人次參與，並新增33家健康飲食地圖店家，目前總數已達134家，提供市民更多健康餐食選擇。

