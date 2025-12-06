桃食安心嘉年華連兩日登場 疫苗接種加碼送好禮吸引民眾參與

桃園市衛生局於12月6日至7日在桃園藝文廣場辦理「114年桃食安心舞動健康嘉年華」。圖：衛生局提供

桃園市衛生局於12月6日至7日在桃園藝文廣場辦理「114年桃食安心舞動健康嘉年華」，活動首日即吸引眾多市民到場。活動不僅結合食安教育、親子互動與健康闖關，其中D區疫苗接種站更推出分齡好禮，只要50歲以上民眾或學齡前幼兒攜帶健保卡（幼兒另需兒童手冊）於現場完成接種，即可獲得多項禮品與免費遊樂體驗，希望在冬季流感高峰前協助市民提升保護力。

活動首日即吸引眾多市民到場。圖：衛生局提供

衛生局表示，凡於現場接種新冠或流感疫苗者，皆可獲得衛生紙、美食券、麥片等物資；65歲以上長者可再加贈暖心毛毯；學齡前幼兒則可領取乖乖、米蠟筆等小禮。接種民眾還能免費體驗旋轉木馬、快照與抓娃娃機，且抓娃娃機採「保證有獎」方式，未夾中也可領取一份獎品，夾中則加倍贈送。完成接種後於「健康守護所」拍照打卡，也能再領取抓娃娃券，讓民眾在提升健康保護的同時，同步感受嘉年華的趣味氛圍。

活動首日即吸引眾多市民到場。圖：衛生局提供

活動兩日皆安排摸彩，成人組可抽咖啡機、血壓計等家用物品；幼兒組則提供卡通玩偶和彩色筆盒等獎品。衛生局提醒，禮品數量有限，兩天皆可參加，歡迎市民攜帶健保卡前往接種，把健康與好禮一次帶回家。

衛生局也指出，今年9月桃園率先全國推動餐飲店家「食安評價星級評等制度」，以1至5顆星呈現店家食安透明度，評分內容涵蓋六大項目，包括食品良好衛生規範準則、食材溯源、正確食品標示、食品抽驗合規性、登錄與申報資料正確性及業者自主管理落實情形等。所有指標皆達標者才能獲得最高5星。截至11月，已有16家校園午餐團膳工廠與12家大型筵席餐廳獲得5星，另有24家4.5星與33家4星業者。衛生局強調，桃園以透明化數據推動食安治理，未來將持續擴大評等對象，讓更多食品業者納入管理。

活動首日即吸引眾多市民到場。圖：衛生局提供

衛生局表示，將持續以創新與跨領域方式推動食品安全與健康教育，讓市民在嘉年華中輕鬆獲取食安知識，落實「舞出健康、吃得安心」理念。歡迎民眾在這個週末攜家帶眷前往藝文廣場，一同參與冬季限定的健康盛會。更多活動資訊可至「桃食安心資訊平台」查詢。（廣告）

