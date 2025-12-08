【記者羅伯特/桃園報導】桃園市政府衛生局年度大型食安活動/桃食安心舞動健康嘉年華。於 12月6日、7日在桃園藝文廣場熱關登場,現場湧入超過5萬名市民共同參與,無論是美食攤位、街舞決賽、健康體驗區或闖關區,都吸引民眾熱烈響應。透過多元、有趣且貼近日常的健康體驗設計,讓食安與健康知識以更親近的方式走入民眾生活。為期一個月的系列活動自11月10日起陸續展開,包括街舞初選、線上問答、七場社區宣導活動等,各類型活動均獲得執烈回響。

圖說: 桃食安心舞動健康嘉年華嗨翻藝文廣場 兩日吸引逾5萬市民參與 街舞決賽最受矚目

今年特別新增的「桃食安心舞動健康街舞決賽,成為最吸睛亮點之一。自初選即吸引眾多學生及年輕族群參加,決賽兩日於主舞台登場,更是座無虛席、氣氛熱烈。參賽隊伍以創意舞蹈詮釋食品中毒防治與菸害防制議題,讓觀眾在享受。表演魅力的同時,也能在不知不覺中吸收健康知識。活動結合桃園市民卡 App,民眾可為喜愛隊伍應援並獲得美食券,投給冠軍隊伍者還能抽’應援之星幸運獎,Dyson 吹風機,為比賽增添趣味與驚喜。

活動現場亦匯集多家優質業者,共同推出從在地小吃到異國料理的精選美食,吸引民眾大排長龍品嘗。闖關區更深受家庭喜愛,將食材辨識、食品標示與營養知識融入互動遊戲中,以及衛生局長照、心理健康、防疫、預立醫療決定及廉政、財稅等各項業務設攤宣導,大小朋友在玩樂中輕鬆學習。孩童最喜愛的「學習單闖關:也大受歡迎,只要集滿三枚印章即可抽人氣玩具,現場不時響起中獎歡呼聲,氣氛熱鬧非凡。

舞台活動同樣精彩,「食安知識王」問答比賽與菸害防制互動宣導吸引民眾積極參與,健康知識透過輕松、有趣的方式被看見。壓軸活動由直播抽獎與金曲歌王呂士軒帶來熱力四射的演出,瞬間把現場氣氛推向最高潮,為今年嘉年華活動劃下完美句點。

桃園市政府衛生局表示,希望透過遊戲互動、趣味體驗與藝人演出,讓健康教育不再侷限於課堂,而是成為民眾願意親近、願意參與的生活元素。今年活動反應熱烈,現場共發放4萬7,200張美美食券,並於直播中抽出總市值超過30萬元的豐富獎項。美食券可使用至民國 115年1月31日止,全市數百家合作店家皆可使用,歡迎市民把握機會,以行動支持食安、支持桃園在地美味。

相關摸彩中獎名單及合作店家資訊,可至「桃食安心資訊平台」(https://food-safety.tycg.gov.tw/) 查詢。