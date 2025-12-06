桃食安心舞動健康嘉年華開跑 桃園分局全力維護活動秩序

桃食安心嘉年華登場 桃警加強交管守護行人安全。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】「桃食安心舞動健康嘉年華」於12月6日至7日在桃園藝文廣場熱鬧登場，活動內容豐富多元，匯集地方特色美食、手作甜點、異國料理及優良業者展售，並安排街舞決賽、親子闖關、有獎問答及健康飲食宣導等精彩節目，吸引大批民眾到場參與。由於活動地點鄰近市立圖書館總館，周邊停車需求增加，附近包括總圖地下室、綠一、綠二及展演中心地下室等停車空間也湧入大量車流。為確保活動順利進行，桃園警察分局特別調派員警與義交加強巡守，進行交通疏導及周邊秩序維護，提醒用路人務必配合指揮，注意行人穿越安全。

桃園分局表示，本次嘉年華人潮眾多，警方特別呼籲駕駛人務必禮讓行人，減速慢行，以避免因人車交織而發生事故。同時也提醒行人雖享有路權保障，但並無「帝王條款」，仍需遵守交通規則，過馬路務必走行穿線、左右注意車流，並避免分心滑手機，以保障自身安全。

警方也持續針對行人事故熱點推動「聚焦式執法」，補強標線、加強取締不停讓行人的違規行為。根據統計，桃園行政區114年A2類行人交通事故比去年同期大幅減少116件，減幅達30％，顯示改善行人安全成效明顯。桃園警察分局強調，未來將持續透過精準交通執法與分齡分眾的交通安全宣導，與市民共同營造更安全的行人友善環境。(圖/警方提供)