桃食安心舞動健康嘉年華 全民線上應援開跑
記者陳華興／桃園報導
為推廣食品安全與健康生活觀念，桃園市政府衛生局以創新方式推出年度亮點活動「桃食安心舞動健康嘉年華」，以青春、創意與行動結合「食安、健康、青春」，邀請全國學生與市民共同參與，讓食安與拒菸理念以潮流方式融入生活。
衛生局十二日表示，活動自十一月十日至十一月二十一日舉辦「街舞人氣初選線上投票」，民眾可透過「桃園市民卡APP」欣賞各組參賽隊伍影片並為喜愛的作品投票。投票即可獲得二張摸彩券，完成食安知識問卷與宣導影片再加碼獲得二張面額五十元美食券。本次發出一萬二千張數位美食券，數量有限、送完為止。民眾可自十一月二十五日至一一五年一月三十一日於全市約六百家合作優良餐飲與食品業者兌用優惠折抵，合作名單可上「桃食安心資訊平台」查詢。
為延續熱潮，「桃食安心舞動健康嘉年華」將於十二月六日至七日在桃園藝文廣場登場，現場將再發出數萬張美食券，且匯集特色美食、手作甜點、異國料理與地方優良業者展出，並舉辦街舞決賽、親子闖關、有獎問答及健康飲食宣導等活動。衛生局表示，希望透過青年創意與全民參與，讓食品安全與健康生活理念深入人心，邀請市民朋友一同「舞出健康、吃得安心」，共創屬於桃園的健康城市品牌。
