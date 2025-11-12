「桃食安心舞動健康嘉年華」初選線上投票開跑 桃園衛生局送摸彩券、美食券

南部中心／綜合報導好事聯播網港都電台「動員港都的愛」公益活動邁入第31年不間斷舉辦，今年與創世基金會高雄分會合作，攜手推動「讓愛永續・院望啟程」公益計畫，號召眾多愛心企業和聽眾共同關懷植物人家庭。今天﹝11/11﹞舉行記者會，現場邀請長期受扶助的植物人家庭現身說法，分享如何在困境中重獲希望、展現力量；港都電台型男靚女DJ大合唱號召民眾加入愛心行列，並走秀展示義賣私藏；愛心企業接力匯聚一份一份的捐助，支持創世植物人常年服務。 創世基金會民國75年成立，是全台唯一專門照顧清寒植物人的社福機構，至今已照護超過2800位植物人，到宅服務超過1萬5000人，減輕近1萬8000個家庭負擔。面對高齡化社會與長照需求日增，創世基金會啟動【花蓮分院籌建計畫】，設置90床安養床位，讓東部重度臥床者能留在家鄉安養，期盼擴大全台安養及到宅服務量能。港都電台副董事長孫國祥表示，「動員港都的愛」自開台第一年起從未間斷，31年來持續以電波串聯愛心，號召企業、聽眾共同響應，將公益力量化為具體行動。今年與創世基金會高雄分會合作，希望透過社會各界的支持，讓植物人與其家屬在漫長照護旅程中感受到社會的關懷，實踐「讓愛永續」的精神。 記者會現場由港都電台DJ群合唱動員主題曲「愛讓我們更好」，號召聽眾一起獻愛心；植物人家庭家屬代表「輪椅女孩」耿美琪分享如何在創世的扶助下克服萬難，扛起家庭經濟重擔、照顧植物人媽媽。她說：「感謝創世基金會的協助，讓我在黑暗中看見了光！」。美琪表示，自己是一位行動不便的輪椅使用者，日常生活已經夠困難，更何況要照顧臥床、生活無法自理的媽媽，創世的到宅服務有志工和護理師幫媽媽原床泡澡，除了清潔、可以促進體內循環、減緩退化。尤其在媽媽病情不穩定的時候，自己一個人會覺得很孤單無助，每次拿起手機打給志工姐姐，都有人可以討論、提供協助，每當自己快要墜落的時候，感謝創世及時伸手接住，這是接住一個植物人家庭。企業代表接力將愛心手拿牌貼上籌建花蓮分院的背板，象徵匯聚各界一份一份的捐助，支持創世植物人常年服務。港都電台型男靚女DJ也帶著自己的私藏好物走秀，義賣所得將全數捐出做愛心。聚集愛與關懷的行動，「院望啟程公益園遊會」11月22日（星期六）上午10點半到下午4點將在高雄大遠百前廣場熱鬧登場！現場有超過60個攤位，集結多樣美食與特色伴手禮，歡迎民眾共襄盛舉。原文出處：動員港都的愛 號召關懷植物人家庭 更多民視新聞報導澳洲消防猛男空降台北! 攜保養品牌做公益啦啦隊女神"李多慧"擔任公益代言人 出席活動大跳應援舞超浪漫! 竹北百貨週年慶將開跑 首度打造7公尺高聖誕樹

