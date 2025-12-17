【記者羅伯特 / 桃園報導】為推廣食品安全與菸害防制觀念，桃園市政府衛生局以創新方式結合健康議題與街舞藝術，舉辦「114年度桃食安心舞動健康嘉年華～街舞競賽」。歷經初賽徵選與網路人氣投票後，決賽於12月6日至7日在桃園展演中心藝文廣場盛大登場，吸引全台各地國中小、高中職及大專街舞好手齊聚一堂，以熱血舞步詮釋「吃得安心、呼吸自由」的健康生活態度。

圖說: 「桃食安心舞動健康嘉年華」決賽熱力登場 以舞詮釋健康新態度

舞力全開 健康主題融入創意舞蹈

本次競賽以「食品安全」與「菸害防制」為創作主題，參賽隊伍透過節奏與肢體展現創意巧思，將健康議題轉化為生動的舞蹈語言。決賽現場氣氛熱烈，舞者們以多元曲風、精湛編排與高度默契，展現青春活力與團隊精神，現場觀眾掌聲不斷。

評審團表示，本屆選手整體表現水準極高，不僅技術純熟、風格多樣，更能將「食安教育」與「拒菸理念」自然融入表演內容，讓街舞成為傳遞公共衛生理念的創意載體。

各組得獎名單出爐 創意與健康兼具

經過兩日激烈競演，最終脫穎而出的隊伍如下：

在國中小幼兒組部分，由「同德國中－Break the Smoke」以充滿張力的編舞與強烈主題意識榮獲冠軍，同時也奪下「決賽魅力王」雙料獎項，展現堅定拒菸決心與舞台魅力；「DFC」以俐落動作與整齊劃一的團隊默契獲得亞軍；而「AngeLaBoNiKo」則以青春可愛的演出風格拿下季軍，以童趣詮釋「吃得安心」的健康理念。

在高中職大專組方面，表現亮眼的「The lady wow」以震撼全場的女力舞姿勇奪冠軍，並同時榮獲「決賽魅力王」獎項，展現女性自信與力量；「KC BOMB」則以充滿節奏感與團隊張力的演出奪得亞軍；「DaddyDaddy」以成熟的舞蹈風格與故事表現，榮獲季軍殊榮。

舞出健康城市新風貌

桃園市政府衛生局表示，本次「桃食安心舞動健康嘉年華」不僅是街舞競賽，更是健康教育的創新推廣。透過青年喜愛的街舞形式，將食品安全與菸害防制觀念融入日常生活，讓「吃得安心、呼吸自由」成為年輕世代共同的生活信念。

衛生局感謝所有參賽隊伍與指導老師的熱情參與，並期盼透過這樣的活動，鼓勵更多青少年以創意方式關注健康議題，持續推動無菸、安心與活力並存的健康城市。

更多資訊：桃園市政府衛生局官網 https://health.tycg.gov.tw