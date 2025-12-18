案件逆轉？ 黃明志捲命案遭控涉4毒 尿檢報告呈陰性

馬來西亞歌手黃明志10月捲入台灣網紅謝侑芯命案，被發現身上疑似持有毒品，當晚被帶回金馬警區總部接受尿檢，初步結果被驗出4種毒品成分，遭檢方依持毒與吸毒兩項罪名提起公訴，黃明志本人全盤否認，整起案件今（18）天也出現重大轉折，黃明志的驗尿報告對毒品呈現陰性反應。

黃明志涉及吸毒的案件今天上午開庭，黃明志的委任律師鄭清豐表示，黃明志因感染A型流感請病假未到庭，不過，目前已拿到黃明志正式的驗尿報告，結果顯示，他的體內無任何藥物殘留。律師強調，這份正式報告是全案的核心證據，毒品尿檢的結果呈現陰性，請求案件擇定於22號再次開庭。對於案件再次逆轉，目前已處於全面停工狀態的黃明志並未回應，只在社群PO出舊作品。

至於謝侑芯命案部分，儘管外界高度關注黃明志與此案的關聯，但截至目前為止，調查單位並未查出兩者間具備直接法律的連結，黃明志的口頭保釋期也已獲准延長到明年1月11號。

