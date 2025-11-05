案例場廚餘機壞半年「2次稽查沒發現」！鄭照新：若稽查不實絕不包庇

記者潘靚緯／台中報導

爆發非洲豬瘟的養豬場，廚餘設備疑似4月已故障，台中市府5月、7月前往稽查卻未發現。(圖／翻攝畫面)

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟首例，確認病毒來自未完全蒸煮的廚餘。根據中央疫調小組調查，養豬場的蒸煮廚餘設備疑早在4月就故障，7月僅盛傳蒸煮紀錄1次，但市府5月、7月前往稽查卻未發現，國軍進入案例場試圖修復，發現設備已佈滿鐵鏽灰塵，台中市環保局遭質疑怠忽職守。對此，副市長鄭照新表示，4月故障僅是豬農口述，需要進一步調查比對，目前已責成專案調查小組，若稽查有不實，「絕對不會包庇」。

台中市副市長鄭照新表示已啟動市府稽查小組，若查對環保局稽查不實，不會包庇。(圖／翻攝自農業部臉書)

副市長鄭照新表示，4月廚餘蒸煮設備壞掉僅是豬農口述，尚未定論，根據稽查紀錄顯示，豬農兒子指出7月18日仍在蒸煮。非洲豬瘟爆發後，市府進入案場封鎖清消時，過程中發現蒸煮設備內部仍有殘留廚餘，到底是蒸煮到什麼時候，設備有沒有故障，是時好時壞還是完全壞掉，還需要進一步查對，如果經過查對，發現環保局稽查不實，絕對不會包庇，一定會處分。

根據中央疫調小組調查，梧棲清潔隊的民生廚餘，按理說只能提供給得標的梧棲養豬場收取，但比對進出車輛發現，還有另一家C養豬場也使用梧棲清潔隊的廚餘，幸好因遵守完全蒸煮廚餘的政策，多次採樣為陰性。案例場甚至還違法收取附近民眾的廚餘、混入自家廚餘餵食豬隻。

對此，鄭照新指出，經過監視器畫面發現，C豬場的車輛也前往梧棲清潔隊收廚餘，是以案例場豬農父子的名義收取廚餘，由於清潔隊認單不認車，當中有無涉申報不實，目前正在調查中。

