綠色圍籬內的廚餘坑已經完成覆土作業，30日卓榮泰親自來到台中市文山掩埋場視察，並且宣布成立「廚餘去化中央前進協調所」，未來每日環境部都將邀集各縣市開會，調度全國去化能量，違規者一律重罰。

行政院長卓榮泰表示，「嚴格的依規處理廚餘種種的問題，再來嚴格的監控，還有要他隨時正確的通報，加以罰則、重重的處罰。」

卓榮泰當場質疑廚餘坑圍籬是否能阻止動物闖入，要求環境部馬上研議是否改採電子圍籬。當地里長則說不斷接到抗議電話，擔心環境問題。台中市長盧秀燕面對外界抨擊非洲豬瘟爆發至今廚餘處理方式，強調廚餘暫置場已從12處縮減為3處，若調度得宜還會再縮小規模。

廣告 廣告

台中市南屯區文山里長何中信說，「影響很大，里民打電話，1天差不多百餘通，罵得要死說這問題在這。」

台中市長盧秀燕回應，「第一時間因為禁廚餘，以至於各縣市都必須要找出這個妥置廚餘的地方，原來的12個縮小成今天的3個，謝謝，那我們會再調度。」

防疫人員不斷清消、甚至出動火焰槍，台中梧棲案例場經過多次清消後，仍驗出兩處有非洲豬瘟病毒陽性反應，農業部為了避免污染擴散到其他地區，將請國防部化學兵支援協助。中央的專家疫調團隊也已進駐台中，展開細部精準疫調追認疑點。

農業部次長杜文珍指出，「從昨天開始啟動，今天所有團隊也都還在外面工作，所以細部或是完整的，整個綜整的結果，我們會再整個疫調報告出來之後，一起對外面說明。」

農業部表示，將釐清台中市府疫調豬隻死亡時序與數量、以及進出案例場人員與獸醫名單。台中市農業局則強調，已與專家團隊道事發養豬場採樣130處，也會持續請警方在週圍巡邏，避免人畜傳播病毒，將疫情鎖在案例場。

更多公視新聞網報導

染疫場多次清消仍驗出病毒陽性 杜文珍：雜物多、環境不佳

案例場清消後仍驗出豬瘟病毒 出動化學兵支援

非洲豬瘟禁運禁宰衝擊產業 政院拍板補助措施

