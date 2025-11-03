案例場「根本沒煮廚餘」！台中環保局無視、清潔隊違規送廚餘...張育萌痛批：市府長期失職還選擇說謊...根本教科書等級災難

台中市梧棲區非洲豬瘟案發豬場疫調出爐，中央災害應變中心今（3日）召開記者會，農業次長杜文珍指出，根據疫調結果，目前全國僅有台中該案例場有病例，均無其他染病、擴散跡象，當前已排除人、車、外來豬等傳染路徑，研判病毒來自「未落實蒸煮的廚餘」。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌批評，豬農沒上傳蒸煮紀錄，也不稽查、不開罰；梧棲清潔隊也歸環保局管，竟敢違規把廚餘給養豬場。他痛斥，市府長期失職，問題爆發後還選擇說謊，維持表面上的寧靜，完全是教科書等級的災難。

杜文珍在會中表示，根據疫調結果，梧棲清潔隊除了將廚餘配送給案例場，還將廚餘違規分給另一擁有千頭的豬場，不過因另一豬場有落實按時陳報蒸煮廚餘，因此未驗出豬瘟案例。



張育萌表示，梧棲養豬場調查結果已經出爐，「真相大白，廚餘根本沒蒸煮。」他指出，梧棲清潔隊平時收民生廚餘，交給梧棲豬場使用，載運廚餘的車輛腳踏墊，檢測出陽性。



張育萌說，不只如此，調查發現，梧棲豬場不只用清潔隊廚餘餵豬，豬農周邊的鄰居知道有在用廚餘養豬，鄰居就把廚餘放豬場門口，豬農就也拿進豬場餵豬；豬農自己沒有吃完的東西，也丟進去餵豬。



張育萌指出，梧棲豬場最後一次上傳廚餘蒸煮資料，是在七月，且七月也只傳了一次；八月開始就再也沒有上傳蒸煮資料。他說，有人可能會想豬農只是沒上傳資料，或許還是有蒸煮，但事實上，梧棲豬場最後一次買瓦斯，是今年四月，買了兩桶20公斤瓦斯；而直到上週，國軍進場協助消毒，那兩桶瓦斯都還在。



張育萌表示，更駭人聽聞的是，這個豬場去年其實也只買了三桶瓦斯，現場也沒有任何用木材煙燻燃燒的痕跡，所以基本上排除用木材或木炭蒸煮的可能。



張育萌說，調查還揭露，梧棲清潔隊和梧棲豬場違規把廚餘提供給飼養規模超過1000頭豬的豬場，如果擴散，後果恐怕不堪設想；但這間1000頭豬的豬場，每日都有蒸煮廚餘，也有按照規定上傳，多次進場採樣的結果，就通通都是陰性，「真相大白了」。



張育萌直言：「我就等台中市環保局怎麼狡辯，豬農沒有上傳廚餘蒸煮紀錄，也不稽查、不開罰；梧棲清潔隊也歸環保局管，竟敢違規把廚餘給養豬場。整個環保局佛系管理，整串公務系統都睜一隻眼、閉一隻眼。記者會還敢說，同仁想到的辦法就是去盧豬農。」



張育萌痛批，市府長期失職，問題爆發後還選擇說謊，維持表面上的寧靜，完全是教科書等級的災難。

(圖片來源：張育萌臉書)

