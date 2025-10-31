案場拍賣豬隻疑多2頭 中市府：肉品市場拍賣流程編號是預估數非實際數

民進黨議員陳俞融指出，案場拍賣豬隻疑多2頭，中市府說，大安肉品市場拍賣流程編號是預估數、非實際數。（圖：陳俞融提供）

台中市梧棲一處養豬場爆發非洲豬瘟，中央地方全力防堵疫情擴散，民進黨議員陳俞融今天（31日）質詢指出，案場豬隻13日運送32頭到大安肉品市場，並非市府所稱30頭。中市府則表示，肉品市場拍賣流程編號是預估數量，非實際拍賣數量。

台中市議會進行警消環衛業務質詢，民進黨議員陳俞融表示，市府在記者會中提到10月13日梧棲豬場載運30頭豬，到大安肉品市場，途中死了2頭，實際拍賣屠宰28頭。衛生局也追查28頭豬，分別流向台中市、彰化縣、嘉義縣等縣市。陳俞融拿出大安肉品市場拍賣編號表照片指出，當天梧棲豬場實際進到肉品市場清點接收的豬隻竟有32頭。質問依照肉品市場慣例，無法拍賣的豬隻會標註「車迫」（車輛運輸過程緊迫）或「化製」，當天到底運了幾頭豬，消失的2頭豬，去向如何。

衛生局長曾梓展回應，只要出了肉品市場的豬隻流向，衛生局食安都會掌握。農業局長張敬昌則在非洲豬瘟中央前進應變所的記者會上表示，豬隻進入大安肉品市場會點頭數。

衛生局表示，肉品市場拍賣流程編號是農會提供的預估數量，非實際拍賣數量。梧棲農會在10月12日預告該案場拍賣32頭豬隻，肉品市場預編32個拍賣號碼；10月13日實際出場為30頭，其中2頭在運輸途中死亡，最終拍賣28頭，均有完整紀錄可供查核。（寇世菁報導）