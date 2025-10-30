案場清消兩次仍驗出病毒 陳駿季：出動國防部化學兵支援
台中梧棲養豬場爆出非洲豬瘟案例，相關單位紛紛祭出應變措施，期盼全面封堵疫情擴散，不過台中案場在經過兩次清消後，仍然驗出有兩處核酸陽性，農業部長陳駿季今（30）日主持應變中心記者會時表示，將會派出國防部化學兵，並成立專業團隊共同執行清消作業，強調務必在明天完成清消動作。
防檢署在牧場端進行分級查訪，相對高風險場共有571場，目前已經完成371場的查訪，完成率為65％；4871個一般豬場也已完成3477場，有11％的完成率，至於先前南投回報零星死亡的豬隻，經過檢驗結果也為陰性。另外在強化清消的部分，尤其是化製廠還有化製車，防檢署也持續展開自主清消的查訪。
不過陳駿季表示，目前查驗的571場高風險場及4871場一般豬場雖然皆無異狀，但在案場經過兩次清消後，還是測到兩處核酸陽性反應，詢問台中市清消作業的流程，發現有需要更加強之處，由於擔心核酸病毒殘存，後續很有可能擴散到其他地區，因此陳駿季宣布成立專業團隊，並配合國防部化學兵共同支援，管理並落實清消的作業程序。
陳駿季強調，病毒存在就是風險，已經國防部同意派遣化學兵支援，務必在明天完成案場清消動作，包括案場及案場車輛一定要徹底清除，同時強烈要求台中市政府一定要積極配合。
更多台視新聞網報導
台中案場環境髒亂！80名國軍徹夜清理 化學兵將進場清消
豬瘟疫情衝擊業者！台中祭出「三大支持措施」力挺產業
防疫添利器！非洲豬瘟應變所獲千支試劑 可縮短一半檢測時程
