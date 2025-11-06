案場3度採檢 3處仍驗出陽性

台中爆發非洲豬瘟的案場第3次採檢結果顯示，冰箱、大門口、肥育豬舍地面等3處驗出陽性，農業部昨強調，驗出陽性不代表病毒有傳播風險，將要求台中市政府加強清消、採檢，並持續封鎖、隔離案場，直至檢測出陰性為止，而專家會議建議該案場未來不應繼續養豬。

農業部在10月21日台中非洲豬瘟確診當天，已下令台中市府清消案例場，然而10月27日仍在案場檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，10月30日第2度檢驗仍是陽性，非洲豬瘟中央應變中心改派國防部150餘名化學兵進行清洗，在11月5日進行第3次採檢。

農業部獸醫研究所長鄧明中昨說，本次針對案例場採檢52處，其中3處驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性，大門及冰箱地面等2處是本來就有驗出陽性的地點，肥育地面豬舍1處是新增驗出的地點。

農業部長陳駿季指出，陽性反應不代表有活性、具有傳播風險，將要求台中市政府持續加強清消及採檢，並做好案例場隔離、封鎖，必要時應調度警力監控，直至案例場驗出陰性為止。

台中市養豬協會總幹事楊駿杰6日表示，台中市在360小時內做到「零擴散、全陰性」，尤其以第一時間通報最為關鍵，直言「守住台中，就是守住台灣」，也將還給台中市長盧秀燕一個公道。

台灣養豬青年聯盟理事長張佑誠、雲林縣養豬讀書會畜牧展總召集人林俊佑6日在臉書共同發文，強調多年來「廚餘養豬」就是非洲豬瘟防疫最大漏洞，但不幸在台中爆發了第1例，所幸台中迅速通報，配合中央控制疫情。