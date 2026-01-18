案外案！海陸中士拍投共片遭押 追出林宸佑

檢方搜索中天主播林宸佑，原來是因為案外案。（圖／翻攝自臉書＠馬德愛破音 中天林宸佑）





檢方搜索中天主播林宸佑，原來是因為案外案！檢方偵辦陳姓海陸中士陳瑞勇為20萬元，手持五星旗拍攝投敵影片，追查發現另有多名軍官涉案，再追蹤下去，發現中天主播林宸佑也是共諜情報集團的成員之一。

翻開高中畢業紀念冊，一眼就認出老同學，陳姓海陸中士拍攝手持五星旗投降影片，傳給中國人士「吉祥」換取20萬元報酬，甚至還出賣軍方機密被收押。橋檢溯源後查出案外案，意外發現中天主播馬德涉嫌吸收軍人當共諜。

檢方查出，包含陳姓中士在內，有10多名現退役軍人，疑似被中國人士「吉祥」吸收，最終8人遭到收押，而這8人當中，有2人和馬德有密切聯繫，甚至是金流往來，繼續查查出一大串，發現馬德共接觸9名現退役軍人，其中5人遭到收押。

廣告 廣告

遭收押海陸中士高中同學：「身為我們台灣的軍人，應該要保衛國家守護國家，怎麼會當頭去背叛國家。」

檢調查出陳姓海陸中士，是去年1月在網路認識，綽號「吉祥」的中國人士，5、6月份開始翻拍編裝武器AAV型兩棲突擊車、性能保養紀錄表及電磁紀錄等等，接著7月先是透露總統視察左營營區的行程，又將漢光調研演習無人機回報格式等，用通訊軟體傳送給「吉祥」，涉犯《國安法》、《貪污罪》及《刑法》洩密罪。

遭收押海陸中士高中同學：「他也找過我借錢，外面的朋友也是在找他還錢，通常聽到這種還錢的，經濟狀況應該都不太好。」

遭收押海陸中士外公vs.記者：「我知道他經濟有困難，（發生什麼事怎麼會困難），好像是去地下錢莊借錢，逼到走投無路，他可能欠不少錢，我知道他的存款，當兵快10年了，都花光光了。」

陳瑞勇南投人單親，高中畢業後加入志願役，疑似經濟狀況不好缺錢才會遭到利誘，檢調清查擴線偵辦，從軍方人員查到新聞從業者，是否還有尚未曝光的下線，還得深入追查。

「報導本於目前偵辦進度與披露資訊，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

更多東森新聞報導

共諜差點進入北市府？蔣萬安駁：完全沒有這件事情！

綠營共諜案高院首開庭 何仁傑大喊：我沒有做過

鄭麗文否認悼共諜吳石 黃揚明點關鍵字酸：別裝無辜

