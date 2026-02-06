案情不單純收容了 17歲少年持長槍掃射茶行！卡彈冷靜換彈匣

2026年2月5日，台中市太平區一家茶行遭開槍掃射。讀者提供



台中市太平區一家茶行5日遭開槍掃射20多槍，玻璃門窗被打成蜂窩狀，嚇壞茶行的左鄰右舍；年僅17歲的少年行兇後搭計程車從容攜槍投案，表示茶行人員日前酒後有糾紛，心生不滿持槍洩憤，但檢警懷疑幕後有藏鏡人指使，少年依規定裁定收容，

台中地院表示，值班法官訊問後，認少年涉有違反槍砲彈藥刀械管制條例等事實，其行為危害社會秩序，應對少年進行身心評估及行為觀察，並提供鑑別報告，斟酌少年家庭生活狀況後，認責付顯不適當，依少年事件處理法第26條第2款規定裁定「收容」，6日凌晨護送少年至台中少年觀護所收容。

槍擊案發生在5日上午10時6分，報案人表示「中山路三段的茶行，有1男子拿槍枝射擊大門後逃跑了」，太平警分局立即啟動快打警力前往處置，迅速封鎖現場及調閱相關監視器，所幸商家未營業無人受傷。

目擊者表示，少年在掃射過程一度卡彈，未慌張逃離，反而異常冷靜地更換第2個彈匣繼續射擊，直到子彈打光才離去。

涉案17歲少年行兇後搭計程車至台中市警四分局投案。少年辯稱涉案槍為已故友人所有，後改口亡父所有。檢警對於少年的說法及動機也有疑慮，從其射擊動作、作案時機及犯後舉動，皆顯示背後可能有黑幫或藏鏡人操控，恐牽扯黑幫勢力的地盤利益或恩怨教唆。

