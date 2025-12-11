案情不單純？男大生「射龍門」輸到脫褲簽140萬本票 警追背後貓膩佛牌店老闆成關鍵

新北市淡水男大生玩射龍門遭逼簽140萬本票並遭強押帶走，警方在地下停車場查獲開車帶人的嫌犯。翻攝畫面

新北市淡水2名陸姓、謝姓男大生，前晚前往北市林森北路找熟識的佛牌店老闆，隨後被帶到店家旁另一戶住宅內「射龍門」，雖老板聲稱不賭錢，只是「單純好玩」，最後卻演變成2人慘輸還被持槍逼迫簽下140萬及3萬元的本票，並被強擄返回住處拿錢，雖警方迅速逮捕開車帶人的葉姓嫌犯，但葉男偵訊時含糊其詞，態度不配合，警方懷疑另有隱情，已報請檢察官指揮，後續將朝組織犯罪、暴力討債等方向偵辦。

20歲陸男及21歲謝男先前結識林森北路某佛牌店的老闆，9日晚間2人一同去找老闆，隨後老闆便將2人帶到隔壁另外一戶同為佛牌店所有的住宅內玩「射龍門」，起初老闆告訴對方單純好玩、有趣就好，強調「不用錢」，2人不遺有他，便與現場4到5名男子一起玩，一玩就是通宵。

不料2人慘輸，而在場的其他人竟突然改口表示有算錢，而佛牌店老闆也竟未出面打圓場，任由現場其他人強逼2人簽下本票，甚至傳出還亮槍威脅，而2人簽完140萬及3萬元本票後，身分證還遭到扣押，隨後謝男被受到指示的24歲男子開車載返淡水住處拿錢，陸男則被要求自行騎車跟隨，因此讓陸男有趁隙打電話報案的機會。

淡水警方獲報後，昨日上午隨即集結警力，前往謝男位於淡水北新路的住處攻堅，並在大樓的地下停車場尋獲謝男及葉男，警方也將3人帶回警局製作筆錄釐清案情，不過開車的葉男態度及不配合，對於案情避重就輕，僅稱接獲指示開車載人，警詢後依妨害自由罪嫌送辦。

2名被害者做完筆錄後，初步排除當中有人與對方合謀設局的可能，但警方仍懷疑背後另有隱情，目前已報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，持續調查佛牌店老闆及在場其他人的身分，並將涉案相關人等通知到案，不排除朝組織犯罪、暴力討債等方向偵辦。



