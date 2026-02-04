案情不單純？連環車禍驚見「半裸男拿褲子逃走」畫面曝！同路段6天前才釀4死

一名班裸男自從車禍現場倉皇逃離。圖／翻攝自X

英國大曼徹斯特郡博爾頓（Bolton）1月17日下午發生一起三車追撞車禍，肇因疑似是一輛白色轎車闖紅燈所致，然而事發後卻因一名「半裸男子」手拿褲子逃離現場的畫面曝光後，在網上引發熱議。更詭異的是，該起事故地點，正是6天前才發生造成4人死亡致命車禍的同一路段，再度引發當地居民的安全疑慮。

疑闖紅燈釀三車相撞！竟有半裸男拿褲子逃離現場

根據博爾頓新聞（Bolton News）等英媒報導，這起事故發生於1月17日下午3時許，博爾頓威根路（Wigan Road）路口發生一起連環追撞車禍，行車記錄器畫面顯示，一輛白色車輛疑似闖紅燈後撞上其他車子，造成至少3車追撞，其中一輛車的引擎蓋與副駕駛座更是嚴重毀損，現場車體碎片散落滿地。警消獲報後隨即趕抵現場處理並進行交通管制，但當時並未對外說明是否有人受傷或遭到逮捕。

不料，車禍發生後不久網上卻流傳多段車禍影片，只見一名禿頭男子在車禍後，竟只穿著一件黑色T恤與一雙襪子，手上還拿著褲子，在車禍現場一邊慢跑、一邊四下張望，隨後消失在路旁樹林中，影片中還有一隻魏瑪獵犬（Weimaraner）在一旁神情困惑地目送男子離去。

影片曝光後頓時引來網友熱議，不少人都對男子詭異的半裸跑行為相當傻眼：「像是被憤怒的丈夫當場抓到與正宮行房才會被迫倉皇逃跑」、「連他的狗都選擇斷絕關係」。另外，當地鄰居受訪時表示，這段奇妙的影片幾乎在車禍發生後幾分鐘內就出現在社群媒體上，而且還有各種不同角度的影片陸續出現：「我們根本不知道那個男子是誰，只看到他的屁股，幸好沒有特寫畫面。」

半裸跑男抓到了！同一路段6天前才有4死車禍

對此，大曼徹斯特警方事後表示，目前已針對這起連環車禍展開調查，並透過監視器和行車記錄器畫面追查後，確認這名半裸跑男子是來自蘭開夏郡的48歲男子理查德斯（Mark Richards），警方將理查德斯傳喚到案，訊後依未按規定提供檢測樣本將其送辦。理查德斯後續已獲准保釋，並將於3月4日出席庭審，全案始末仍待調查釐清。

同一個車禍地點1週前才發生另一起4死5傷車禍。圖／翻攝自X

值得注意的是，發生這起連環車禍的威根路6天前才發生另一場嚴重死亡車禍。一輛灰色計程車1月11日與一輛紅色轎車發生嚴重碰撞，造成4人死亡、5人受傷，死者包括54歲的計程車司機阿里（Masrob Ali）、18歲的穆赫塔爾（Mohammed Jibrael Mukhtar）、18歲的帕特爾（Farhan Patel）與19歲的阿斯加爾（Mohammed Danyaal Asghar Ali）。當地民眾也在事發後發起募款活動，以協助死者的家屬處理後事。



