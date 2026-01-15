案情反轉？伊朗司法部門：首位面臨「處決」的示威者 未被判死刑

編譯林浩博／綜合報導

總部設於英國倫敦的「伊朗國際」（Iran International）15日報導，伊朗司法部門表示，示威者索坦尼（Erfan Soltani）並未被判處死刑，反駁了其家屬的說法。

伊朗首名將被「處決」的示威者索坦尼，竟發生案情大反轉。伊朗政府15日出面否認對他判處死刑。（圖／翻攝自X平台 @Erfan Soltani）

依法判處監禁

伊朗官媒引述司法部門稱，索坦尼被控「勾結損害國內安全」（collusion against internal security）與「宣傳對抗體制」（propaganda activities against the system）兩項罪名，而依法將被判處監禁。報導稱索坦尼目前被關押在卡拉季（Karaj）的中央監獄。

廣告 廣告

伊朗司法部門強調，並未宣判死刑，而且死刑並不適用那些被依伊朗法律起訴的被告。

「向真主宣戰」罪

索坦尼於8日參加反政府示威而被捕，他的家人稱其被判處死刑，引發各界擔憂。美國總統川普13日聽聞消息，更曾放話，如伊朗膽敢行刑，美方將採取「十分強硬的行動」。

伊朗過去對於參與示威的被告，都會施加相當嚴重的罪名，比如「向真主宣戰」罪，此罪名依照伊朗伊斯蘭共和國的法典，是可判處死刑。據人權團體與專家們的說法，伊朗政府常以「塵世腐敗」、「向真主宣戰」之類的罪名和死刑，對付示威者，殺雞儆猴。如此做法也引發國際質疑不符正當程序。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

一文看懂／川普若伊朗動武 有哪些武器可用、首先針對哪些目標？

喝可樂談大事！川普質疑巴勒維之子不夠力 批澤倫斯基是俄烏和平阻礙

川普威脅奏效？伊朗首名示威者處決延期 美國仍派航母赴中東

急踩剎車！川普爆「處決首位示威者」喊卡 伊朗外長證實了

