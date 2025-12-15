案情大逆轉！桃園女國中生全身顫抖、「走路S型」 疑吸喪屍煙彈尿檢全陰性

桃園市某國中上週傳出女學生疑似在校內吸食喪屍煙彈，不過經採尿送檢後，結果呈現陰性反應。示意圖

桃園市某國中上週傳出1名8年級女學生，疑似在學校吸食喪屍煙彈，造成全身顫抖、昏倒、走路呈現S型的怪異姿態，嚇壞不少同學，此事由民進黨桃園市議員黃瓊慧揭露而引發關注，不過根據桃園警方證實，該名女學生使用的器具、煙彈及尿液，經送檢後均呈陰性反應。

黃瓊慧上週二在臉書發文指出，桃園市桃園區某國中，1名8年級女同學，8日上午第一節課吸食電子煙，被老師發現處置後，又在第二節下課時間跑到9年級吸食喪屍煙彈，隨後出現全身顫抖、昏倒、走路呈現S型等怪異狀態，還意識模糊倒臥在課桌，許多同學都有看到，甚至有人嚇哭。

廣告 廣告

黃瓊慧貼文中也提到，有同學向老師表示班上煙霧瀰漫、整個教室都是毒品的味道，很多人聞了都不舒服，疑似吸食喪屍煙彈的女學生被攙扶走出教室後，還在學務處哭鬧，最後學校請家長直接到校將她接回家，卻沒請警方將她留下調查或是做任何處理，少年隊也是隔天才前往採證、調查，批評學校輕忽及後知後覺。

不過此案今天出現案情大逆轉，桃園市少年隊證實，接獲通報後隨即依法啟動調查，除了對女學生採尿外，連同她使用的器具、煙彈都一併送往鑑驗公司檢驗，不過最後所有採檢結果都呈現毒品陰性反應，後續將函請衛生局及教育局處置。

★《鏡報》提醒您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。



回到原文

更多鏡報報導

獨家／新北市府停車場變摩鐵！公務員不倫10年 「天天午休車震」次數多到數不清

市府變摩鐵／銷魂公務員天天午休激戰 公務停車場淪偷情熱區！「搖10年」竟無人知

很怕得流感？診所護理師保管公費流感疫苗 竟偷偷放口袋「幹走」