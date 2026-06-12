桃園毒駕撞死人再添新事證 警還原：嫌犯故意衝撞警車

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記者羅欣怡、吳泊萱／桃園報導

桃園毒犯逃竄衝撞等紅燈路人，2名路人慘死、肇事毒犯也傷重死亡。（圖／翻攝畫面）

桃園經國路昨晚（12日）發生重大毒駕案件，釀3死慘劇！30歲男子張紘愷毒駕上路，為躲避警方追捕，在市區爆發警匪追逐，最終在路口失控撞死2名路人、張男也傷重不治。警方第一時間定調是張男失控釀禍，但隨著關鍵行車紀錄器畫面曝光，有民眾質疑案情不單純，懷疑張男車輛在失控前曾遭警車追撞。對此，桃園警分局說明，事發前1秒確實有擦撞，目前相關行車紀錄器影像及資料已全部轉交地檢署，確切肇事原因與責任將交由檢察官調查釐清。

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民眾質疑張男車輛失控前，曾遭警車追撞，桃園警分局表示確實有擦撞。（圖／民眾提供）

還原事發經過，昨日晚間小檜溪派出所員警執行巡邏勤務時，在春日、經國路口發現張男駕駛白色轎車在路上左右飄移，立即上前攔查，結果張男拒檢、加速逃逸，沿路闖紅燈、蛇行、危險駕駛，嚴重危害用路人安全。

警方發動警網圍捕，最終張男車輛在經國路敏盛醫院旁失控衝向人行道，撞上2名路人後，又碰撞電線桿。猛烈撞擊導致2名路人傷重死亡、張男也因傷重搶救不治，事後警方定調是張男失控釀禍。

民眾指出，張男的車尾留下數道黑色刮痕，疑似就是警車碰撞痕跡。（圖／翻攝畫面）

但隨著撞擊影片曝光，有民眾質疑案情不單純，認為張男車輛是遭警車追撞才失控釀禍，並提出對比照片，指出張男的車尾在車禍後，出現數道黑色刮痕，疑似是警車留下的碰撞痕跡。

面對網友質疑，桃園警分局說明，車禍發生前1秒，雙方車輛確實有擦撞，但擦撞原因是張男蛇行往左切時撞到警車，而非警車主動碰撞，員警已完成筆錄，相關行車紀錄器畫面及資料都已提交給檢察官，記者會提供的資訊及畫面，也都經過檢察官同意才釋出，絕無刻意隱瞞事實，確切肇事原因及責任歸屬將交由檢察官調查釐清。

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