案情大逆轉！陸夫妻吃網購娃娃菜大出血送ICU 尪涉下毒被逮

大陸浙江台州一對夫妻日前吃下網購娃娃菜後，全身大出血送進加護病房。原傳出商家疑省錢使用沾染滅鼠藥的舊報紙包裝釀禍，案情現有重大轉折，警方查出下毒者竟是受害者丈夫，現已將人逮捕，待進一步調查。

夫妻倆吃網購娃娃菜大出血送ICU，竟是丈夫痛下毒手。（示意圖／翻攝微博）

據《澎湃新聞》從權威管道獲悉，警方深入調查後發現，真正的下毒者並非商家，而是受害者楊女士的丈夫。此案最初被認為是食品安全問題，根據先前媒體報導，台州一對夫妻食用網購娃娃菜後全身出血，雙雙被送進加護病房。楊女士表示，自己在加護病房治療超過一個月才好轉，經檢測發現娃娃菜含有高濃度滅鼠藥。

廣告 廣告

台州市天台縣醫院於1月7日提供的醫療證明書顯示，楊女士與丈夫初步診斷為滅鼠藥中毒，導致凝血功能障碍，仍需住院觀察。楊女士曾公開與店鋪客服的對話記錄，客服對食品含有滅鼠藥一事予以否認。

醫院診斷證明顯示楊女士是滅鼠藥中毒。（圖／翻攝紅星新聞）

警方初期調查時曾鎖定毒源為包裝娃娃菜的舊報紙，認為報紙在回收儲存過程中沾染滅鼠藥，商家為節省成本使用該報紙包裝，導致有毒物質滲透污染蔬菜。涉事商家隨後下架失聯，平台已提供店主資訊，警方正追查全鏈條責任。1月25日在平台搜尋時發現，該涉事店鋪目前已經註銷。

但隨著警方進一步偵查，案情出現戲劇性轉折，真正的下毒者竟是楊女士的丈夫，目前涉事男子已被警方採取刑事強制措施，案件還在進一步調查之中。這起原本被視為食品安全事故的案件，實際上可能涉及故意傷害或謀殺等刑事犯罪。

延伸閱讀

袁惟仁愛女高顏值照片曝！無辜大眼狂放電 網友大讚：最美星二代